Autorzy oświadczenia przedstawili je „w związku z ostatnimi wypowiedziami publicznymi i opublikowanymi tekstami niektórych członków RPP”, jednak bez wskazania, które konkretnie wystąpienia mieli na myśli. Pod oświadczeniem nie podpisały się Gabriela Masłowska i Iwona Duda, wybrane do RPP w ubiegłym tygodniu przez Sejm. One po wyborze nie zabierały jeszcze głosu w sprawie stóp procentowych czy inflacji. Nie ma też podpisów trzech osób wybranych do RPP przez kontrolowany przez opozycję Senat.