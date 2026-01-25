Osoby, na których konta wszedł komornik, nie są w stanie w 2020 r. (kiedy zaczynają się problemy) odnaleźć jakiegoś kwitka potwierdzającego, że poszli na pocztę w 2004 r. i rzeczywiście wyrejestrowali telewizor z abonamentu RTV. Ale wskazują na pośrednie dowody jak:

1) sprzedaż mieszkania albo

2) przeprowadzka do innego miasta a nawet

3) wyjazd do innego kraju na kilka lat (o tym przypadku informowaliśmy w artykule: Sąd wyrokuje: Abonament RTV płaci Polak, który wyjechał z Polski. I zabrał do Belgii swój telewizor - nawet przeprowadzka majątku i wywiezienie z Polski wraz z meblami nie miały znaczenia).

Ważnym pośrednim dowodem, że mówią prawdą (o wyrejestrowaniu telewizora z abonamentu RTV) jest fakt nie wysyłania przez Pocztę Polską jakichkolwiek wezwań do zapłaty zaległego abonamentu RTV przez okres 12, 15 czy 20 lat. Przed sądem osoby walcząc z komornikiem i zajęciem konta mówią:

"Jak to jest, przez 15 lat nie było do mnie ani jednego pisma z wezwaniem o zaległy (rzekomo) abonament i nagle po 15 latach Poczta Polska przypomniała sobie o mnie?"

Sądy odrzucają takie argumenty - trzeba zapłacić zaległy abonament RTV, karę i koszty zajęcia przez komornika konta bankowego. Nie masz dowodu wyrejestrowania telewizora z 2004 r., to przegrywasz. Bierność Poczty Polskiej przez 19 lat, nie ma prawnego znaczenia. Przedawnienie sięga 5 lat wstecz. Dlatego większość zaległości z abonamentu RTV za okres 15-20 lat wymyka się poczcie.

Wyrejestrowanie telewizora w 2006 r. bo sprzedaż mieszkania i brak dowodu tego 20 lat później

Przykładem odrzucenia wszystkich argumentów obywateli jest wyrok NSA 10 stycznia 2024 r. (I GSK 1800/22)

W tej sprawie dopiero po 12 latach niepłacenia abonamentu (przyjmując, że obywatel kłamie przed sądem, że wyrejestrował odbiornik), Poczta Polska przypomniała sobie o zaległości.

NSA krótko zadecydował: "Żaden (…) z dowodów wskazanych w zarzucie nie pozwala na przyjęcie, że od 15 lat nie korzysta ona z jakiegokolwiek odbiornika RTV, ani nawet tego, że w 2006 r. dokonała jego wyrejestrowania."

WAŻNE! Pamiętajmy też o wyroku NSA z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20 link). Stanowisko sędziów pozwala "podciągnięcie" pod abonamentem RTV także komputera, laptopa, smartfona, tabletu - są to urządzenia, na którym można słuchać radia albo oglądać telewizję. Wyrok zwiększa potencjalny zakres opłat z tytułu abonamentu RTV.

Nie zawsze jednak jest źle w sporach z Pocztą Polską. Poniżej wyroki, w których przegrała:

Przepisy nie nakazują wiecznie przechowywać dowodu wyrejestrowania telewizora RTV

Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 3 czerwca 2020 r. (sygn. III SA/Po 138/20). W uzasadnieniu czytamy:

"Odnosząc się do argumentów organów Sąd stwierdza, że z żadnych przepisów prawa nie wynika, że strona jest zobowiązana posiadać i bezterminowo przechowywać dokument (dowód) wyrejestrowania odbiornika. Na marginesie, wierzyciel nie wskazuje w jaki sposób i przez jaki czas przechowuje dokumenty, informacje dotyczące zarejestrowania (jak i wyrejestrowania) odbiornika. Zdaniem Sądu, skoro termin przedawnienia opłat abonamentowych jest pięcioletni (zastosowanie znajdują tu przepisy Ordynacji podatkowej - art. 70 § 1), to nie sposób wymagać od strony, aby taki dokument przechowywała w nieskończoność."

I drugi sąd, tym razem Wyrok WSA w Gliwicach z 7 listopada 2023 r. (sygn. akt I SA/Gl 954/23). Typowa sprawa, gdy osoba spierająca się o abonament nie ma dowodu zgłoszenia wyrejestrowania telewizora sprzed kilkunastu lat:

"Skarżąca nie kwestionowała faktu zarejestrowania odbiornika RTV na swoje nazwisko. Przyznała także, że ze względu na upływ czasu, nie posiada dokumentu potwierdzającego jego wyrejestrowanie. Organ natomiast wyjaśnił, że przeszukano zasoby archiwalne jak i zapisy systemowe, lecz nie odnaleziono dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie wyrejestrowania odbiorników przez skarżącą.".

Fragmenty korzystne dla obywatelki:

"Z kolei wiek skarżącej oraz R. M. czynią niezwykle mało prawdopodobnym założenie, że mieliby być oni współlokatorami, a nie osobami prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe. Rację również należy przyznać skarżącej, że organ nie wyjaśnił co rozumie pod pojęciem dokumentów potwierdzających udział i wzajemną ścisłą współpracę w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, można bowiem przez to odczytywać, że skarżąca miałaby dokumentować, że wspólnie z partnerem robi zakupy, gotuje obiad, etc., trudno zaś takiej dokumentacji od niej wymagać. Organ nie odniósł się natomiast do dokumentu opisanego "zał. 4" – potwierdzenia odbioru upomnienia nadanego do skarżącej w dniu 25 sierpnia 2022 r. na adres ul. [...] w G., po ustaleniu tego adresu w ewidencji ludności, które to upomnienie zostało odebrane w dniu 7 września 2022 r. w Urzędzie Pocztowym, ze wskazaniem, że przesyłkę odebrał "pełnoletni domownik" skarżącej R. M.. Z dokumentu tego wynika, że w dacie odbioru tego pisma, skarżąca i R. M. zamieszkiwali razem."

Sąd w tej sytuacji stanął po stronie obywatelki z uwagi m.in. na to, że:

1) uprawdopodobniła, że naprawdę zmieniła adres zamieszkania oraz, że

2) mieszka wspólnie z mężczyzną, który jest zwolniony z abonamentu RTV z uwagi na wiek (absurdem byłoby w takiej płacenie przez nią abonamentu, gdy jednocześnie w tym samym mieszkaniu jest osoba zwolniona z niego).

- a kwestii tych Poczta Polska nie uwzględniła.