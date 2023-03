Doskonale wie o tym Graham Cochrane, amerykański trener biznesu, który w 2009 roku w samy środku kryzysu został zwolniony z pracy. Doświadczenie jakie wyniósł z tamtego okresu przekuł w sukces finansowy oraz bloga i firmę zajmującą się coachingiem biznesowym.

„Jedną z najbardziej satysfakcjonujących części mojej pracy jest uczenie ludzi, jak korzystać z prostych narzędzi internetowych i zamieniać ich umiejętności w dochodowe zajęcia dodatkowe” – Graham Cochrane napisał w artykule dla cnbc.com

Oto trzy pomysły na zarabianie pieniędzy, które założysz korzystając z własnej wiedzy i darmowych narzędzi internetowych:

Biznes konsultingowy

Czy jest coś, w czym twoi przyjaciele zawsze proszą cię o pomoc? Umiesz wyszukać informacje, przeanalizować je i napisać zwięzły raport na ten temat? A może masz inne wyjątkowe umiejętności i wiedzę, którymi możesz podzielić się? Znajomość języków obcych, pisanie makr w excelu, czy wiedza na temat sytuacji gospodarczej i politycznej w Chinach lub Burkina Faso. Tematów szkoleń czy propozycji analiz jest tyle ilu jest chętnych na nie.

Kluczem jest dotarcie do klienta ze swoimi propozycjami, pisze Cochrane i proponuje formułkę ułatwiającą znalezienie odbiorcę. „Oferuję miejsca na szkolenie/ doradztwo jeden na jeden dla [X grupy osób], które zmagają się z [Y problemami] i chcą osiągnąć [Z rezultatów]”. Następnie zarezerwuj czas na spotkanie z klientami przez telefon lub rozmowę wideo. Omów ich problemy i naucz ich, jak iść naprzód, dodaje amerykański trener biznesu.

Z czasem na podstawie najczęściej spotykanych problemów stworzysz ogólny program nauczania, który łatwo będzie dostosować do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Rozwijaj przy tym swoją bazę klientów, prosząc klientów o rekomendacje. Publikuj opinie klientów w mediach społecznościowych i na swojej stronie internetowej, radzi Cochrane.

Profesjonalna obsługa

Wiele stron internetowych ułatwia promowanie profesjonalnych usług. W Polsce dostępna jest aplikacja Freework. Oprócz niej można skorzystać z pomocy takich stron internetowych jak useme.com, oferia.pl, czy behance.net. Po utworzeniu profilu możesz oferować swoje usługi i zostać odkrytym przez potencjalnych klientów lub odpowiadać na ich ogłoszenia.

Kilka porad od Cochrane’a:

Aby się wyróżnić, opracuj bardzo konkretnie swoją ofertę. Na przykład krótsze i bardziej ogólne wideo przygotowane na YouTube może szybciej zachęcić klienta do podjęcia współpracy niż zbyt długi i szczegółowy filmik.

Napisz indywidualną propozycję dla każdej oferty współpracy. Nie pisz na wstępie: „Do każdego, kto może być [tym] zainteresowany”, tylko postaraj się ustalić osobę decyzyjną. Pamiętaj, nie ubiegasz się o tradycyjną pracę, więc nie musisz wysyłać swojego CV. Wystarczy, że wyjaśnisz w swojej ofercie, w jaki sposób twoje umiejętności i doświadczenia mogą pomóc w rozwiązaniu ich problemów.

Zadaj pytania dotyczące projektu na końcu swojej propozycji. To pokazuje, że już myślisz z wyprzedzeniem i daje drugiej osobie wyraźny powód do dalszych działań. Więcej dialogu oznacza więcej możliwości pozyskania ich i zdobycia pracy.

Wysyłaj e-maile do byłych klientów, pracodawców i przyjaciół. Powiedz im, jakie usługi świadczysz i że chcesz zaoferować im zniżkę dla przyjaciół i rodziny.

Oto przykładowy skrypt wiadomości e-mail:

Hej [Imię],

Jeśli jeszcze nie słyszałeś, założyłem nową firmę oferującą [X typ usługi] dla [Y idealny typ klienta]. Przyszedłeś na myśl jako ktoś, z kim chciałbym pracować.

Czy obecnie szukasz pomocy w rozwiązaniu [problemu typu Z, który rozwiązujesz]? Jeśli tak, z przyjemnością zadzwonię i usłyszę, co próbujesz osiągnąć w następnym roku, aby zobaczyć, czy mogę pomóc Ci osiągnąć te cele.

Z przyjemnością przedstawię Państwu wstępne ceny. Daj mi znać, jeśli jesteś zainteresowany!

Dzięki,

[Twoje imię]

W ten sposób można nawiązać współpracę na przykład jako wirtualna asystentka/asystent. Ciekawym pomysłem jest także przygotowywanie kameralnych przyjęć w domu klienta: urodzin, kolacji z oświadczynami, czy innych. Wiele, zwłaszcza młodych firm, ma strony internetowe, jest aktywnych w social mediach, ale nie przekłada się to w żaden sposób na rozpoznawalność marki. Wówczas warto sięgnąć po audyt doświadczonego UX'owca, który pomoże zlikwidować mankamenty firmowej witryny tak by była ona przyjazna dla potencjalnych klientów.

Biznes dla twórców

Osoby mające zdolności artystyczne, graficy, fotografowie, rękodzielnicy: Internet jest najlepszym kanałem do zaprezentowania waszych umiejętności. Jako twórcy możecie zarabiać pieniądze na cztery główne sposoby:

Przychody z reklam

Przychody z postów partnerskich

Posty sponsorowane i oferty marek

Sprzedaż materiałów cyfrowych w Internecie

Twórz treści na niszowy temat, o którym dużo wiesz. Możesz publikować na kontach, które już posiadasz, aby wykorzystać istniejącą sieć. Kluczem jest po prostu zacząć i publikować codziennie. Nie martw się, że szybko wyczerpią ci się tematy – będą się one pojawiały w miarę rozwoju twojego konta.

Cochrane poleca na początek YouTube, ponieważ ma zaawansowaną funkcję wyszukiwania, która sprawia, że ​​treści są łatwiejsze do znalezienia. Do tego nie potrzeba mieć mega dużych zasięgów. Aby dołączyć do programu partnerskiego YouTube i zarabiać na reklamach, potrzebujesz tylko 1000 subskrybentów i 4000 godzin czasu oglądania w ciągu 12 miesięcy lub 10 milionów wyświetleń YouTube Shorts.

Pamiętaj przy tym, że choć kuszące jest kopiowanie czyjegoś stylu czy pomysłów, to internetowe algorytmy szukają nowych, unikalnych treści. Dlatego im bardziej się wyróżnisz, tym szybciej staniesz się rozpoznawalny w branży. Ludzie skłaniają się ku wyjątkowym osobowościom, więc pozwól swojej zabłysnąć, podpowiada Cochrane.