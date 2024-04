Dokument upoważniający do odbioru 13. emerytury

Zdecydowana większość emerytów otrzymuje swoje świadczenia poprzez przelew na konto bankowe, co jest znacznie wygodniejszą formą wypłaty. Niemniej jednak ci, którzy preferują odbiór osobisty przez listonosza, muszą liczyć się z nowym wymogiem, czyli konieczności posiadania przy sobie dowodu osobistego. Zmiana ta dotyczy wszystkich seniorów korzystających z usług Poczty Polskiej, niezależnie od tego, czy są to wypłaty emerytur, rent, czy jednorazowych świadczeń takich jak trzynasta emerytura.

Proces weryfikacji tożsamości przy osobistym odbiorze emerytury

Środki zapobiegawcze wprowadzone przez ustawodawcę mają ograniczyć podejrzane przekazy pieniężne. W efekcie każdy listonosz przekazujący emeryturę lub inną formę świadczenia, jest zobowiązany do spisania danych osobowych świadczeniobiorcy, w tym imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru dowodu osobistego. Są to informacje kluczowe do weryfikacji tożsamości odbiorcy świadczenia.

Zmiany w regulaminie Poczty Polskiej

Poczta Polska zdecydowała się jednak dokonać pewnych modyfikacji w regulaminie świadczenia usługi, którą jest przekaz pocztowy. Zmiany te dotyczą sytuacji, gdy pracownik poczty zna osobę pobierającą świadczenie. W takim przypadku może on zrezygnować z wymogu okazywania dokumentu tożsamości. Natomiast w przypadku gdy listonosz zażąda od emeryta okazania dowodu tożsamości, a emeryt odmówi jego okazania, listonosz może zrezygnować z dostarczenia świadczenia.