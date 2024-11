Z najnowszych danych Billionaire Census firmy AltratCałkowita wynika, że w 2023 r. łączna wartość netto globalnej klasy miliarderów wzrosła o 9 proc. do rekordowych 12,1. Kwota ta rozłożyła na 3323 osób, których majątek wart było co najmniej 1 mld, USD. W zeszłym roku liczba miliarderów na świecie wzrosła w porównaniu do 2022 r. o 4 proc.

Najwięcej miliarderów jest w USA

Dwadzieścia osiem procent światowej populacji miliarderów mieszka w zaledwie 15 miastach.

Z raportu wynika, że w 2023 r. najwięcej, 1111 ultrabogaczy, mieszkało w Ameryce Północnej, co stanowi jedną trzecią (33,4 proc.) światowej populacji miliarderów.

W pierwszej dziesiątce znalazły się trzy miasta z USA, i trzy z Chin, licząc z Hongkongiem. Z miast europejskich najwyżej znalazł się Londyn i Moskwa.

Ranking miast z największą liczbą ultrabogaczy w 2023 r.