Sytuacja na rynku nieruchomości jest nadal trudna, a wiele osób wciąż boryka się z problemami mieszkaniowymi. Dotyczy to w szczególności osób wynajmujących mieszkania, które muszą na co dzień ponosić coraz to wyższe koszty najmu. Odpowiedzią na te problemy jest dodatek mieszkaniowy, który mogą uzyskać konkretne grupy osób. W 2025 roku aby się o niego starać, trzeba:

1) spełniać kryterium dochodowe,

2) posiadać prawo do lokalu,

3) spełniać kryterium powierzchniowe w lokalu.

Kryterium dochodowe jest uzależnione od tego, czy mamy do czynienia z jednoosobowym, czy wieloosobowym gospodarstwem domowym.

Gospodarstwo domowe to gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w: szkole, w tym w szkole wojskowej - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

Kryterium dochodowe i prawo do lokalu

Co do zasady dochód w przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać odpowiednio 40 proc. lub 30 proc. przeciętego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jego wysokość określa się na podstawie średniego miesięcznego dochodu członków gospodarstwa domowego za 3 miesiące poprzedzające moment złożenia wniosku. O jakich kwotach mowa? Obecnie górną granicą jest:

- 3272,69 zł – w gospodarstwie jednoosobowym;

- 2454,52 zł – w gospodarstwie wieloosobowym.

Co istotne, w niektórych przypadkach dodatek może zostać przyznany nawet wówczas, gdy wskazany próg zostanie przekroczony. Dotyczy to jednak tylko tych przypadków, gdy nadwyżka dochodu nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego. W takiej sytuacji jego wysokość obniża się o kwotę tej nadwyżki, jednak z zastrzeżeniem, że minimalna kwota świadczenia nie może być niższa niż 0,5 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli obecnie 40,91 zł.

A jak należy rozumieć pojęcie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego? Nie chodzi tu jedynie o własność (art. 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych). W grę wchodzi:

- spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

- najem lub podnajem lokalu mieszkalnego (zarówno klasyczny, jak i okazjonalny);

- własność lokalu mieszkalnego.

W drodze wyjątku o dodatek można się ubiegać również pomimo przejściowego braku prawa do lokalu mieszkalnego. Jest tak wówczas, gdy osoba składająca wniosek oczekuje na przysługujący jej lokal zamienny lub najem socjalny. Aby udokumentować taki stan rzeczy, trzeba jednak przedłożyć odpowiednie dokumenty.

W kontekście prawa do dodatku mieszkaniowego niezwykle istotne jest również spełnienie kryterium metrażowego. Zasadą jest, że powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć tzw. normatywnej powierzchni użytkowej o:

- 30 proc.,

- 50 proc. – przy założeniu, że udział powierzchni pokoi oraz kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie jest większy niż 60%.

Nawet 380 zł dodatku miesięcznie na wynajem mieszkania

Jak wygląda to w praktyce? Powierzchnia normatywna na osobę w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 35 m2 i zwiększa się o 5 m2 na każdą kolejną osobę w gospodarstwie wieloosobowym, a więc będzie wynosiła 40 m2 dla dwóch osób, 45 m2 dla trzech osób itd. Co istotne, tak określoną powierzchnię zwiększa się o 15 m2, jeśli jeden z domowników jest osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju.

A jaka jest wysokość dodatku mieszkaniowego? Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jest ona bowiem uzależniona od kilu czynników, w tym od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu, np. czynszu, energii elektrycznej, gazu, czy wody. Co do zasady dodatek może wynieść maksymalnie:

- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 15 proc. jego dochodów;

- w przypadku gospodarstwa liczącego od 2 do 4 osób – 12 proc. jego dochodów;

- w przypadku gospodarstwa liczącego 5 i więcej osób – 10 proc. jego dochodów.

W 2025 roku przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego to od 250 do 380 złotych miesięcznie.