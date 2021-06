To skutek aktywności inwestorów, którzy obstawiają, że firma utrzyma swoją przewagę nad konkurencją w chmurze obliczeniowej i będzie nadal rozwijała się po zakończeniu pandemii w segmencie oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Wartość akcji Microsoftu na giełdzie w Nowym Jorku wynosiła we wtorek 265,64 dol.

Drugą firmą z wyceną na poziomie przekraczającym 2 bln dol. jest Apple. Próg ten przeskoczyła także na krótką chwilę surowcowa spółka Saudi Aramco, która jest obecnie wyceniana na 1,9 bln dol.

Od czasu przejęcia sterów w 2014 roku, dyrektor generalny Satya Nadella przekształcił firmę z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton w największego sprzedawcę oprogramowania do przetwarzania w chmurze, uwzględniając zarówno infrastrukturę, jak i znajdujące się w chmurze aplikacje pakietu Office. Microsoft jest również jedyną z największych amerykańskich firm technologicznych, która do tej pory uniknęła niedawnej fali kontroli ze strony coraz bardziej aktywnych amerykańskich organów antymonopolowych. Umożliwia to firmie dużą swobodę zarówno w przejęciach, jak i rozwoju produktów.

Microsoft zyskał w tym roku na wartości już 19 proc., przewyższając pod tym względem Apple’a i Amazona. Inwestorzy kupowali akcje firmy, oczekując długoterminowego wzrostu zysków i przychodów oraz jej ekspansji w obszarach takich jak uczenie maszynowe i przetwarzanie w chmurze. Wyniki firmy za trzeci kwartał, opublikowane pod koniec kwietnia, przekroczyły rynkowe oczekiwania i charakteryzowały się silnym wzrostem we wszystkich segmentach biznesowych.

Za plecami Microsoftu znajduje się Amazon oraz Aplhabet, których kapitalizacja wynosi obecnie odpowiednio 1,8 oraz 1,6 bln dol.