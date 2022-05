W tym stuleciu tego typu korekta miała miejsce dopiero 11 razy.

Wszystkie koncerny należące do tzw. grupy GAFAM (obecnie to raczej AMAMA), czyli Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon oraz Meta, doświadczyły w ciągu ostatniego roku ogromnych spadków wyceny w porównaniu do szczytowego punktu w tym okresie, sięgających od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Najwięcej straciła Meta (47,5 proc.), Amazon (33,4 proc.) oraz Alphabet (23,7 proc.). W tym roku łączna kapitalizacja wspomnianych spółek spadła o prawie 2 bln dol.

Jakie są przyczyny tak głębokich spadków? Wśród najważniejszych wymienia się niedobór czipów, niesprzyjające działania organów regulacyjnych, presję inflacyjną oraz wzrost stóp procentowych. Jednak, jak zauważa Felix Richter ze Statisty, korekty z ostatniego czasu są w dużej mierze wynikiem spektakularnych wzrostów wartości spółek w czasie pandemii, które mocno kontrastowały z marnymi wynikami innych sektorów.