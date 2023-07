Grupa Pepco podtrzymała wcześniejsze prognozy mówiące o średnim kilkunastoprocentowym wzroście EBITDA w całym roku obrotowym 2022/2023, a także prognozy otwarcia minimum 550 sklepów w tym roku, poinformował prezes Pepco Group Trevor Masters. Grupa sygnalizuje też wzrost przychodów na poziomie "wysokich kilkunastu procent" oraz poprawę marży brutto w drugiej połowie roku.

"Jesteśmy przekonani co do otwarcie minimum 550 nowych sklepów w tym roku, a pozytywne wyniki w czerwcu utrzymują się na początku IV kwartału, który to początek był pozytywny dla grupy. Warunki handlowe zaczęły się normalizować w czerwcu, presja inflacyjna złagodniała i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia prognoz EBITDA w 2023 r. [...] To, co dla nas ważne, to też utrzymanie pozycji lidera cenowego, co umożliwi nam zwiększenie udziału w rynku" - powiedział Masters podczas telekonferencji z inwestorami.

"Podtrzymujemy nasze prognozy EBITDA mówiące o średnim kilkunastoprocentowym wzroście, a jeśli chodzi o sprzedaż, to mówiliśmy wcześniej o wysokim kilkunastoprocentowym wzroście w tym roku, a także spodziewamy się, że w drugiej połowie roku marża brutto będzie wyższa niż w pierwszej połowie. [...] W Polsce konsumenci wierzą, że inflacja osiągnęła szczyt i będzie spadać, choć jeszcze nie zmienili swoich zachowań konsumenckich" - dodał CFO Grupy Pepco Neil Galloway.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022/2023 roku Grupa Pepco otworzyła 325 nowych sklepów netto (159 w III kw.) a na koniec III kw. r.obr. 2022/2023 (tj. na koniec czerwca 2023) Grupa Pepco miała łącznie 4 286 sklepów (w tym 1 044 sklepów Grupy Poundland). Przychody Grupy Pepco po trzech kwartałach 2022/2203 (zakończonych w czerwcu br) wyniosły 4 209 mln euro, co oznacza wzrost o 19,3% przy założeniu stałych kursów walutowych, do którego przyczynił się wzrost Pepco o +29,3% i Poundland Group o +7,1%.

W I poł. r.obr. 2022/2023 marża brutto Grupy Pepco była na poziomie 40,1%.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksów WIG20 i WIG30.

(ISBnews)