ZE PAK odnotował 221,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 49,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 248,16 mln zł wobec 57,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 305,61 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 960,08 mln zł rok wcześniej.

"W II kw. 2023 roku rozpoznane zostały zdarzenia o jednorazowym charakterze wpływające na wyniki grupy kapitałowej ZE PAK SA. Zdarzenia dotyczą spółek zależnych PAK - Polska Czysta Energia sp. z o.o. (PAK - PCE) i wynikają z: (1) zaliczenia w ciężar kosztów II kwartału 2023 roku jednorazowych korekt w odniesieniu do rozliczeń z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz (2) ujęcia wycen zawartych między spółkami zależnymi PAK - PCE a Cyfrowym Polsatem SA (CP) kontraktów PPA (Power Purchase Agreement) na sprzedaż energii. Wymienione powyżej czynniki miały niegotówkowy, negatywny wpływ na wyniki a ich łączny szacunkowy wpływ na wynik EBITDA wynosi 56 361 tys. zł. Należy zaznaczyć, że po 3 lipca 2023 roku, tj. po przejęciu kontroli nad PAK - PCE przez CP, Spółka będzie konsolidowała wynik PAK - PCE stosownie do posiadanego udziału w strukturze" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I poł. 2023 r. spółka miała 153,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 152,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 457,21 mln zł w porównaniu z 1 956,36 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 122,78 mln zł wobec 198,73 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Na wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem w I półroczu 2023 roku w największym stopniu wpłynęło zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej za sprawą wyższej ceny o 102,73%. Jednocześnie zanotowano spadek wolumenu sprzedaży ogółem o 43,73%, zarówno ze sprzedaży energii własnej i zakupionej. Do zmniejszenia produkcji przyczyniła się mniejsza ilość dostępnego do wydobycia węgla w kopalniach zaopatrujących Spółkę. Należy zauważyć, że o ile produkcja netto w oparciu o węgiel spadła o 53,25% to odnotowano wzrost produkcji netto energii OZE o 30,43%, głównie z tytułu pracy jednostek biomasowych w elektrowni Konin" - czytamy dalej.

Spółka podała, że w I półr. 2023 roku przychody z rynku mocy wyniosły 82,4 mln zł i zmniejszyły się o 1,99% r/r. Za mniejsze przychody odpowiada mniejszy przychód zrealizowany w ramach rynku wtórnego.

Przychody ze sprzedaży ciepła w I półroczu 2023 roku wyniosły 45,93 mln zł i były wyższe o 53,48% r/r. Do wzrostu przychodów przyczyniła się wyższa cena za ciepło przy nieznacznie mniejszym wolumenie sprzedaży.

Spółka wskazała też, że w I półr. 2023 roku na osiągnięte wyniki negatywnie wpłynął ujemny wynik działalności finansowej ogółem (razem z działalnością zaniechaną) w wysokości 64 238 tys. zł związany z wyższymi kosztami obsługi zwiększającego się długu, zrealizowanymi ujemnymi różnicami kursowymi oraz ujemnymi wycenami transakcji zabezpieczających cenę energii i stopę procentową w projektach OZE.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 225,88 mln zł wobec 107,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)