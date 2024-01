XTPL miało 4,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2023 r., w porównaniu do 3,41 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Spółka szacuje, że w całym 2023 roku przychody sięgnęły 13,57 mln zł, w porównaniu do 10,04 mln zł w 2022 roku.

Wartość pozyskanych przez spółkę środków z realizacji dotacji w IV kwartale 2023 roku wyniosła 700 tys. zł, wobec 2,87 mln zł w IV kwartale 2022 roku. W ujęciu narastającym wartość ta wyniosła 3,4 mln zł, wobec 5,92 mln zł w roku 2022, podano również.

"Rekordowy IV kwartał to dla nas bardzo dobre dopełnienie i podsumowanie 2023 roku, jednego z najbardziej intensywnych i kluczowych okresów dla długoterminowego rozwoju XTPL. Utrzymaliśmy wysokie tempo wzrostu przychodów z komercjalizacji naszych trzech linii biznesowych, a wszystkie projekty nakierowane na przemysłowe wdrożenia cały czas postępują. W aż dwóch z nich przeszliśmy w ubiegłym roku do zaawansowanego etapu budowania prototypu przemysłowego urządzenia z technologią XTPL w jego sercu. Dodatkowo z sukcesem przeprowadziliśmy ofertę publiczną, zabezpieczając środki na ogłoszoną na lata 2023-2026 Strategię rozwoju, która w szeroki sposób adresuje nasze plany biznesowe, operacyjne, organizacyjne i przede wszystkim stawia jasny, mierzalny cel w postaci osiągnięcia 100 mln zł ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku. Rok 2024 rozpoczynamy zatem ze świadomością jasno wytyczonej ścieżki do realizacji tego celu i poczuciem komfortu w postaci już istniejącego backlogu zamówień na nasze urządzenia prototypujące DPS oraz satysfakcji z coraz silniejszej marki jaką na arenie międzynarodowej staje się XTPL" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

"W IV kwartale do grona pokrywanych przez nas rynków dołączyły: Tajwan, Stany Zjednoczone, Singapur i Korea Południowa. To rynki o wysokim potencjale na którym produkty XTPL będą od teraz jeszcze bardziej widoczne i dostępne dla potencjalnych klientów. Z myślą o generowaniu kolejnych szans sprzedażowych w 2024 roku zamierzamy także zwiększyć naszą obecność na targach branżowych. Według naszych szacunków ponad 60% wygenerowanych kwalifikowanych leadów, które przełożyły się na zamówienie i dostawę urządzeń DPS, to wynik naszej widoczności na międzynarodowych targach w 2023 roku" - dodał członek zarządu ds. finansowych Jacek Olszański.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Opracowana w XTPL technologia znajduje zastosowanie w obszarach rosnącej branży elektroniki drukowanej m.in. półprzewodników, wyświetlaczy i zaawansowanych płytek PCB. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

(ISBnews)