Sukces na skalę europejską

Długo wyczekiwany debiut w Warszawie sieci sklepów typu convenience, wspieranej przez CVC Capital Partners, nastąpił po pierwszej ofercie publicznej (IPO), która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Była to czwarta co do wielkości oferta publiczna w Europie w tym roku, według danych zebranych przez Bloomberg, co wzbudziło nadzieje inwestorów na przyszłe transakcje.

Kolejne spółki szykują się na IPO

Żabka to największa oferta publiczna w Polsce od czasu rekordowej oferty e-commerce Allegro.eu w 2020 roku, która odnotowała duże zyski w pierwszym dniu obrotu. Transakcja Żabki już teraz pomaga ożywić apetyt na kolejne IPO, hamowany przez ostatnie dwa lata przez wyzwania geopolityczne i inflacyjne. Chorwacki sprzedawca żywności Studenac, firma zajmująca się testami medycznymi Diagnostyka i firma informatyczna Transition Technologies MS już wkrótce mogą zadebiutować na warszawskiej giełdzie.

Zagraniczni inwestorzy wrócili na GPW

„Oferta Żabki była wystarczająco duża, aby ponownie przyciągnąć zagranicznych inwestorów na polski rynek” – powiedział Andrzej Bieniek, dyrektor ds. inwestycji w Esaliens TFI. „Uważają oni spółkę za interesujący odpowiednik dla bardziej zamożnego segmentu polskiego sektora konsumenckiego”.

Czwarte największe IPO w Europie w 2024 roku

Właściciele Żabki pozyskali 6,45 mld zł w ramach IPO, w czasie, gdy europejskie firmy starały się wejść na giełdę, zanim uwaga rynku skupi się na nadchodzących wyborach prezydenckich w USA. Na początku tego miesiąca niemiecki wydawca czasopism naukowych Springer Nature AG & Co. zaliczył spory zysk w pierwszym dniu notowań. Jednak nie wszystkie transakcje zakończyły się sukcesem, a hiszpańska firma piekarnicza Europastry SA wstrzymała swoją ofertę w zeszłym tygodniu.

"Nadprzydziały" banków na sprzedaż

Żabka nie pozyskała żadnych nowych funduszy w IPO. CVC, Partners Group Holding i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju mogą sprzedać dodatkowe akcje w nadchodzących tygodniach poprzez opcję nadprzydziału, co zwiększyłoby wielkość transakcji do 7,42 mld zł, a wolny obrót do 34,5 proc. z pierwotnie planowanych 30 proc. CVC nadal zachowa ponad 40 proc. udziałów w spółce, zobowiązując się do niesprzedawania kolejnego pakietu akcji w ciągu najbliższych 180 dni.

Lista największych sprzedawców WIG20

Notowanie wszechobecnej w Polsce sieci, dodaje kolejnego sprzedawcę do grupy kluczowych akcji warszawskich, odzwierciedlając znaczenie lokalnych konsumentów dla gospodarki. Oprócz Allegro indeks WIG20 obejmuje szybko rozwijającą się sieć supermarketów spożywczych Dino Polska, sprzedawcę detalicznego odzieży LPP i dyskont Pepco Group.

Rumuński test formatu

Inwestorzy będą teraz badać, czy szybkie tempo otwierania Żabki w Polsce wytrzyma mniej sprzyjające otoczenie dla sprzedawców żywności. Tymczasem ekspansja w Rumunii pod marką Froo będzie postrzegana jako test, czy format ten może osiągnąć wzrost za granicą.

Goldman Sachs Group i JPMorgan Chase & Co. byli globalnymi koordynatorami sprzedaży akcji. Transza detaliczna została ograniczona do 5 proc. oferty.