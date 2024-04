Amerykańska ława przysięgłych w Nowym Jorku orzekła, że Do Kwon i Terraform Labs wprowadzili w błąd inwestorów, którzy zainwestowali łącznie około 40 miliardów dolarów w aktywa kryptowalutowe Terraform, których wartość później spadła praktycznie do zera.

Na razie proces cywilny

Pozew cywilny, złożony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), oskarżył Kwona i Terraform o "wdrożenie oszukańczego schematu, który doprowadził do utraty 40 miliardów dolarów wartości rynkowej". Kwon ukrywał się po krachu tokenów w 2022 roku, a obecnie stoi w obliczu zarzutów karnych w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Żeby wyrazić się jeszcze precyzyjniej – oczekuje na ekstradycję.

Podczas procesu cywilnego w Nowym Jorku ława przysięgłych wysłuchała dowodów przedstawionych przez inwestorów, którzy kupili tokeny, sygnalistów z firm, z którymi Terraform współpracował oraz innych świadków. Po naradzie trwającej krócej niż dwie godziny, ława przysięgłych uznała Kwona i Terraform za winnych oszustw cywilnych.

Rozstrzygnięcie procesu Kwona - wraz z niedawnym skazaniem Sama Bankmana-Frieda z FTX - pomoże zamknąć traumatyczny okres dla całej kryptowalutowej branży.

Jaka była historia Do Kwona?

Do Kwon założył Terraform w 2018 roku. W 2020 roku firma ogłosiła plany uruchomienia stablecoina TerraUSD (UST), którego wartość miała być sprzężona z wartością dolara amerykańskiego.

Mechanizm stablecoina UST opierał się na algorytmie i powiązaniu z drugą walutą wydaną przez firmę znaną jako LUNA. W maju 2022 roku, gdy posiadacze dużych ilości UST sprzedali token hurtowo, okazało się, że notowania są jednak niezależne od dolara, co spowodowało panikę i gwałtowną wyprzedaż. Ta doprowadziła cenę UST praktycznie do zera. Co więcej, upadek Terraform wywołał reakcję łańcuchową, która doprowadziła do upadku szeregu firm kryptowalutowych.

Do Kwon uciekł z Singapuru, gdzie Terraform miał siedzibę, do Dubaju, a następnie do Serbii. Później został zatrzymany przez władze w Czarnogórze, gdzie został skazany na cztery miesiące więzienia za próbę opuszczenia kraju… na fałszywym ,kostarykańskim paszporcie.

Jaka była treść zarzutów SEC?

Sama sprawa cywilna SEC opierała się na dwóch głównych zarzutach. Według pierwszego, Kwon i Terraform wprowadzili inwestorów w błąd co do zdolności UST do wyceny w dolarach. Drugi dotyczył kłamstwa na temat Chai (dużej, koreańskiej firmy płatniczej). Miała ona rzekomo wykorzystywać technologię Terraform do prowadzenia swoich operacji.

- Jesteśmy bardzo rozczarowani werdyktem, który (naszym zdaniem) nie jest wsparty przez dowody - skomentował rzecznik Terraform. -Nadal utrzymujemy, że SEC nie ma prawnej władzy, aby w ogóle wnieść tę sprawę, i dokładnie rozważamy nasze opcje i kolejne kroki – dodał.

Skazanie Do Kwona stanowi ważny precedens dla branży kryptowalutowej i może utorować drogę do większej regulacji. Jednak inwestorzy w kryptowaluty powinni przede wszystkim zachować ostrożność i dokładnie analizować ryzyko przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.