Według agencji Reuters, administracja Trumpa podjęła decyzję o przekształcaniu dotacji federalnych w udziały w kluczowych firmach, co oznacza odejście od tradycyjnych dotacji na rzecz bezpośredniego posiadania. Ten ruch ma na celu zmniejszenie zależności od Chin w zakresie kluczowych materiałów niezbędnych do produkcji pojazdów elektrycznych, systemów obronnych i zaawansowanych komputerów.

Jak podaje agencja, administracja USA nabyła lub omawiała nabycie udziałów w kilku spółkach z sektora górniczego i technologicznego. Agencja zauważa, że działania te wskazują na bardziej agresywną politykę przemysłową.

Reuters zamieścił listę firm powiązanych ze strategicznymi działaniami inwestycyjnymi administracji Trumpa:

Critical Metals

Projekt: złoże pierwiastków ziem rzadkich Tanbreez, Grenlandia

Jak dowiedział się Reuters, urzędnicy administracji Trumpa rozważali nabycie udziałów w Critical Metals. Dałoby to Waszyngtonowi bezpośredni udział w największym projekcie wydobycia metali ziem rzadkich na Grenlandii.

Lithium Americas

Projekt: kopalnia litu Thacker Pass, Nevada.

Jak podaje Reuters, projekt Thacker Pass jest postrzegany jako kluczowy element budowy krajowego łańcucha dostaw, będącego częścią długotrwałych działań Waszyngtonu mających na celu zwiększenie produkcji litu w USA.

MP Materials

Projekt: kopalnia metali ziem rzadkich Mountain Pass w Kalifornii

MP Materials zarządza jedyną w USA kopalnią pierwiastków ziem rzadkich. Firma pracuje nad zwiększeniem krajowego przetwórstwa i produkcji magnesów. Po nabyciu planowanego pakietu Departament Obrony USA (DoD) stanie się największym udziałowcem MP.

USA Rare Earth

USA Rare Earth rozwija kopalnię w Sierra Blanca w Teksasie. Ponadto USA Rare Earth w pierwszej połowie 2026 roku planuje uruchomienie zakładu produkującego neomagnesy w Stillwater w Oklahomie.

Intel Corp

Inwestycja nabycia udziałów w firmie Intel Corp ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw w USA i wspiera plany firmy Intel dotyczące budowy i rozbudowy zaawansowanych zakładów produkcyjnych w USA.

Źródło: Reuters