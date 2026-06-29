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Czy Polska ma już zapasy gazu na zimę? Są nowe dane

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:59
Czy Polska ma już zapasy gazu na zimę? Są nowe dane
Czy Polska ma już zapasy gazu na zimę? Są nowe dane/Shutterstock
Zapasy gazu w polskich magazynach nadal rosną. Według danych Gas Storage Poland na 28 czerwca stopień ich zapełnienia osiągnął 70 proc.

Poziom wypełnienia magazynów gazu

Gas Storage Poland rozpoczął odbudowę stanów magazynowych po tym, jak ok. 22 kwietnia osiągnięto minima na poziomie 42 proc.

17 maja osiągnięto poziom 50 proc., a 27 maja 55 proc.

22 września 2025 roku poziom wypełnienia magazynów osiągnął w Polsce 100 proc.

System magazynowania gazu w Polsce

Gas Storage Poland jest spółką będącą operatorem systemu magazynowania gazu w Polsce. Zarządzane przez nią magazyny mają pojemność około 3 mld metrów sześc. Łącznie jest siedem takich zespołów magazynowych, z których pięć to magazyny złożowe o długim cyklu napełniania i wytłaczania, natomiast pozostałe dwa to kawerny, wypłukane w wysadach solnych, które pozwalają na szybkie zatłaczanie oraz odbiór gazu.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: gazzapasy gazugaz ziemny
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