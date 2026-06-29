Czy Polska ma już zapasy gazu na zimę? Są nowe dane

Poziom wypełnienia magazynów gazu
Gas Storage Poland rozpoczął odbudowę stanów magazynowych po tym, jak ok. 22 kwietnia osiągnięto minima na poziomie 42 proc.
17 maja osiągnięto poziom 50 proc., a 27 maja 55 proc.
22 września 2025 roku poziom wypełnienia magazynów osiągnął w Polsce 100 proc.
System magazynowania gazu w Polsce
Gas Storage Poland jest spółką będącą operatorem systemu magazynowania gazu w Polsce. Zarządzane przez nią magazyny mają pojemność około 3 mld metrów sześc. Łącznie jest siedem takich zespołów magazynowych, z których pięć to magazyny złożowe o długim cyklu napełniania i wytłaczania, natomiast pozostałe dwa to kawerny, wypłukane w wysadach solnych, które pozwalają na szybkie zatłaczanie oraz odbiór gazu.
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.