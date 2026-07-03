Jedna deklaracja Iranu wystarczyła. Ropa natychmiast poszła w górę

Ceny ropy naftowej

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 69,06 USD - wyżej o 0,54 proc.

Brent na ICE na IX jest wyceniana po 72,28 USD za baryłkę, wyżej o 0,67 proc.

Iran grozi statkom w cieśninie Ormuz

Ropa zyskuje po tym, jak wspólne dowództwo wojskowe Iranu ostrzegło w czwartek, że wszystkie tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz muszą korzystać z zatwierdzonych tras, w przeciwnym razie spotkają się ze "zdecydowaną odpowiedzią" sił zbrojnych.

"Każde zignorowanie polecenia, zboczenie z wyznaczonej trasy lub lekceważenie protokołów nawigacyjnych Islamskiej Republiki Iranu w cieśninie Ormuz spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją sił zbrojnych, co zagrozi bezpieczeństwu statków naruszających zakaz" - ogłosiło wojsko.

Do wydania oświadczenia doszło po tym jak amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) opublikowało komunikat ze spotkania dowódców sił zbrojnych z USA oraz szeregu państw Bliskiego Wschodu. Komunikat mówi o tym, że dowódcy "podkreślili wspólne zaangażowanie na rzecz swobodnego przepływu towarów przez cieśninę Ormuz".

Iran, który dąży do ustanowienia kontroli nad ruchem przez Ormuz, już raz zaatakował statek towarowy płynący inną niż preferowaną przez Iran trasą, co sprowokowało pierwszą wymianę ciosów między USA i Iranem od czasu zawarcia zawieszenia broni.

Trump: Iran zgodził się "praktycznie na wszystko"

Tymczasem prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji CNBC poinformował, że Iran zgodził się "praktycznie na wszystko", czego domagają się Stany Zjednoczone, choć negocjacje wciąż trwają.

"Negocjujemy i zobaczymy, czy nam się uda. Myślę, że zgodzili się na praktycznie wszystko, czego potrzebujemy" - oświadczył Donald Trump.

Prezydent twierdził, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony, lecz zaznaczył, że nie traktuje operacji przeciwko Iranowi jako pełnowymiarowej wojny.

Donald Trump nie odpowiadał wprost na ponawiane pytania, czy w razie braku porozumienia jest gotowy do wznowienia konfliktu. Porównał jednak zachowanie Iranu do „rozpieszczonego dziecka”.

"Jeśli jesteś rozpieszczonym i przez lata robiłeś, co chciałeś w kontaktach z rodzicami, a oni nagle zaczynają cię traktować surowo, to wymaga trochę czasu, zanim się do tego przyzwyczaisz" - twierdził.

Analitycy: Cena ropy spadnie do 60-65 dol. za baryłkę

Tymczasem analitycy Citigroup Inc. twierdzą, że fundamenty na rynkach ropy szybko się poprawiają, w miarę jak zakłócenia spowodowane z transportem ropy przez cieśninę Ormuz wygasają, a przepływy na tym szlaku się normalizują.

Analitycy Citi dodają jednak, że proces pokojowy USA-Iran pozostaje "kruchy", a spory dotyczące administrowania cieśniną Ormuz i opłat tranzytowych wciąż trwają.

Citigroup prognozuje, że do końca 2026 r. cena baryłki ropy Brent osiągnie poziom 60-65 USD.