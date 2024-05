Jak dotąd chińskie rafinerie zakupiły w tym miesiącu około 12 mln baryłek lekkiej rosyjskiej ropy ESPO z dostawą do czerwca, co według Kplera będzie oznaczać najniższy wolumen zakupów od maja 2021 r.

Reklama

Chiny kupiły mniej rosyjskiej ropy ESPO

Na początku tego roku niezależne chińskie rafinerie przejmowały ESPO szybciej niż zwykle. Powodem był spór z irańskimi sprzedawcami w sprawie ceny. Według handlowców, którzy prosili o zachowanie anonimowości, od tego czasu niektóre rosyjskie ładunki, które miały przybyć w kwietniu i maju, nadal nie zostały sprzedane.

Reklama

/> />

Niższe marże chińskich rafinerii

Niezależne chińskie rafinerie, których siedziby znajdują się głównie w prowincji Shandong, borykają się w tym roku z niższymi marżami rafineryjnymi, co może prowadzić do cięć operacyjnych. Oznacza to, że tańsze opcje staja się bardziej atrakcyjne.

Rosyjska ropa ESPO była oferowana z rabatem wynoszącym mniej niż 1 dolar za baryłkę w stosunku do benchmarku, podczas gdy część ropy z Iranu i Wenezueli była oferowana z rabatem wynoszącym 6 dolarów lub więcej, twierdzą handlowcy.

ESPO jest wysyłane z rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Gatunek ten jest preferowany ze względu na wyższą wydajność oleju napędowego. Jednak według notatki Mysteel OilChem zyski z przetwarzania ropy naftowej na paliwo przemysłowe w Shandong spadły w tym roku o połowę, kilkakrotnie spadając poniżej średniej z 10 lat.