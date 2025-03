Kilkuletnie minima

"Ropa naftowa spadła do kilkuletnich minimów w ostatnim czasie, co było związane z dosyć dużą niepewnością dotyczącą przede wszystkim popytu w Chinach, ale również z perspektywą tego, że OPEC Plus, zacznie podwyższać produkcję od początku kwietnia. Zapowiedzi mówią o zamiarze doprowadzenia do wzrostu produkcji do poziomu 6 mln baryłek na dzień. Z kolei napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawia, że cena ropy naftowej teraz odbija i jest perspektywa przebicia 70 USD za baryłkę, jeżeli chodzi o ropę WTI" - powiedział ISBnews Stajniak.

Reklama

Wskazał, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na ataki w Jemenie, co prowadzi do dodatkowego podwyższenia niepewności geopolitycznej.

Obawy o konflikt z Iranem

"Dodatkowo również pojawiają się znaki zapytania dotyczące tego, że USA oraz Izrael mogłyby się zdecydować na otwarty konflikt z Iranem. Taka sytuacja mogłaby oczywiście doprowadzić do blokady cieśniny Ormuz, która jest kluczowa z perspektywy rynku ropy naftowej i to mogłoby doprowadzić do bardzo dużych wzrostów. Niemniej w tym momencie cena ropy naftowej cały czas pozostaje na relatywnie niskim poziomie, co powinno wspierać dalszy spadek inflacji na świecie" - dodał wicedyrektor.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)