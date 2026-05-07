Podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek "Belki". Kto odpowiada za zamach na oszczędności Polaków?
Podatek od zysków kapitałowych, potocznie zwany „podatkiem Belki”, został wprowadzony przez rząd Leszka Millera (SLD). Początkowo miał być rozwiązaniem tymczasowym, mającym zwiększyć dochody budżetowe z tytułu PIT w odpowiedzi na trudną sytuację finansową państwa w latach 2001–2002. Powszechnie używana nazwa „podatek Belki” wzięła się od nazwiska Marka Belki, ministra finansów w rządzie Leszka Millera.
W pierwszej wersji był to 20-procentowy zryczałtowany podatek od przychodów (odsetek i innych zysków kapitałowych) z rachunków bankowych oraz innych form oszczędzania i inwestowania środków pieniężnych. Do czasu jego wprowadzenia odsetki od lokat i rachunków bankowych były zwolnione z opodatkowania – z wyjątkiem kont związanych z działalnością gospodarczą.
Podatek Belki – aktualna stawka i podstawa opodatkowania
W 2004 r. podatek „ewoluował”: wprowadzono jednolitą stawkę 19% oraz rozszerzono katalog opodatkowanych dochodów, obejmując nim m.in. papiery wartościowe. Obecnie kwestie te reguluje ustawa o PIT (art. 30a i 30b). Przewiduje ona 19-procentowy zryczałtowany podatek od przychodów z kapitałów pieniężnych, takich jak:
- odsetki od pożyczek,
- odsetki od papierów wartościowych,
- odsetki od lokat i rachunków bankowych (z wyłączeniem kont firmowych),
- dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych,
- dochody z funduszy kapitałowych,
- wypłaty z umów ubezpieczenia na życie lub dożycie,
- środki wypłacone osobom wskazanym przez zmarłych członków OFE,
- dochody członków pracowniczego funduszu emerytalnego,
- dochody z likwidacji spółki osobowej lub zmniejszenia udziału kapitałowego, jeśli prowadzą do utraty prawa Polski do opodatkowania przyszłej sprzedaży majątku.
Z kolei art. 30b ustawy nakłada 19-procentowy podatek m.in. na:
- sprzedaż papierów wartościowych i instrumentów pochodnych,
- sprzedaż udziałów i akcji,
- sprzedaż udziałów w spółdzielni,
- umorzenie, odkupienie lub wykup tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
RPO do Ministra Finansów: podatek Belki „karą za oszczędzanie”
W styczniu 2024 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w sprawie zasadności utrzymywania podatku Belki. Wskazał, że od lat jest on przedmiotem licznych skarg obywateli. Zdaniem wielu Polaków podatek ten utrudnia gromadzenie oszczędności i budowanie kapitału, szczególnie w warunkach wysokiej inflacji. Obywatele postrzegają go wręcz jako swoistą „karę za oszczędzanie”.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 6 lutego 2024 r. poinformowało, że prowadzi prace nad rozwiązaniami zwiększającymi skłonność Polaków do oszczędzania poprzez wprowadzenie preferencji podatkowych.
Podatek Belki próbowała znieść Konfederacja – jednak bezskutecznie. Partia zaproponowała projekt ustawy zakładający zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych dochodów z obligacji Skarbu Państwa i lokat bankowych do kwoty 100 tys. zł. Autorzy projektu argumentowali, że tak wysoka kwota wolna oznaczałaby faktyczną likwidację podatku dla większości oszczędzających. Projekt został jednak odrzucony już w pierwszym czytaniu 25 grudnia 2024 r.
Po licznych zapowiedziach, Ministerstwo Finansów opublikowało rządowy projekt zwalniający z obowiązku zapłaty podatku Belki
Zaproponowano utworzenie specjalnego konta OKI, które miałoby działać podobnie do IKE, IKZE, OIPE, PPE czy PPK i korzystać ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych – lecz tylko do określonych limitów.
OKI ma być dobrowolnym, osobistym rachunkiem z możliwością swobodnych wpłat i wypłat. Celem jest zachęcenie obywateli do samodzielnego i długoterminowego inwestowania. Koncepcja została zainspirowana szwedzkim programem kont oszczędnościowo-inwestycyjnych ISK (Investeringssparkonto), wprowadzonym w 2012 r., który stał się jednym z kluczowych elementów szwedzkiej polityki wspierania oszczędności i inwestycji. Szwecja jest dziś wskazywana jako rynek o jednym z najwyższych poziomów inwestycji detalicznych w UE.
Rząd proponuje zwolnienie z podatku Belki do 100 tys. zł, a następnie 0,8–0,9% od nadwyżki
Rząd liczy, że nowe rozwiązanie ułatwi obywatelom inwestowanie oraz zwiększy jego efektywność. Aby zachęcić Polaków do otwierania rachunków OKI, proponuje się zwolnienie z podatku od przychodów z kapitałów do kwoty 100 tys. zł – w odniesieniu do aktywów inwestycyjnych takich jak akcje, obligacje czy fundusze. Aktywa oszczędnościowe (lokaty, obligacje oszczędnościowe, gotówka) – mają zostać zwolnione z podatku do kwoty do 25 tys. zł.
Ważne
Część kapitału przekraczająca limity (25 tys. zł w części oszczędnościowej i 100 tys. zł w części inwestycyjnej) będzie nadal opodatkowana – według stawki 0,8–0,9%. Podatek będzie naliczany od sumy wartości przekraczających wskazane progi.
Ministerstwo Finansów liczy na dużą popularność programu – „Chciałbym, żeby w ciągu pierwszych trzech lat do OKI trafiło od 60 do 100 mld zł. Wówczas uznałbym, że program cieszy się dostatecznie dużym zainteresowaniem Polaków” – mówił minister finansów Andrzej Domański w sierpniu tego roku.
Propozycja rządu nie oznacza całkowitej likwidacji podatku Belki – w praktyce jedynie w ograniczonym zakresie umożliwia bezpodatkowe inwestowanie, a w jeszcze mniejszym stopniu oszczędzanie – wszystko nadal pod kontrolą fiskusa.
Ustawę może zawetować prezydent, jeśli uzna, że jego projekt znoszący podatek Belki - lepiej spełni oczekiwania Polaków
Zmiany w podatku Belki zapowiadał również prezydent Karol Nawrocki. W kampanii deklarował, że w pierwszym dniu urzędowania przedstawi projekt ustawy znoszącej ten podatek, przewidującej zwolnienie z opodatkowania zysków kapitałowych do 140 tys. zł rocznie. Projekt ten nie został jednak dotychczas opublikowany. Warto zaznaczyć, że propozycje prezydenta to inicjatywy ustawodawcze wynikające z konstytucyjnych kompetencji głowy państwa, lecz ostateczny kształt reformy zależy od woli większości parlamentarnej.
Krok w dobrą stronę, jednakże krok niewystarczający. Opinie do rządowego projektu zwalniającego z podatku od przychodów z kapitałów do kwoty 100 tys. zł
Aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. 13.01.2026 r. Rządowe Centrum legislacji opublikowało stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania.
Projekt pozytywnie ocenił Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). W swojej opinii skupił się na roli banków i zakładów ubezpieczeń jako jednostek odpowiedzialnych za dystrybucję OKI.
– Jak wynika z przedstawionego uzasadnienia oraz oceny skutków regulacji celem wprowadzenia OKI jest zwiększanie skłonności Polaków do budowania długoterminowych oszczędności, w tym emerytalnych, oraz rozwijanie krajowego rynku kapitałowego. Z tej perspektywy należy pozytywnie ocenić przedłożony projekt jako nakierowany na rozwój krajowego systemu finansowego.
– Zgodnie z projektem ustawy kluczowymi instytucjami finansowymi, które będą odpowiedzialne za dystrybucję nowego produktu będą głównie banki i zakłady ubezpieczeń. Podkreślenia zatem wymaga, że zaangażowanie w dystrybucję tego typu produktów oszczędnościowych może przekładać się na pełnione przez te podmioty funkcje krytyczne. – zwraca uwagę BFG.
Nieco bardziej krytycznie projekt ocenia Konfederacja Lewiatan: – To krok w dobrą stronę, jednakże krok niewystarczający do efektywnej mobilizacji polskich oszczędności i inwestycji. Projekt należy ocenić umiarkowanie pozytywnie, lecz jest on niewystarczający i ma wady. – zaznacza.
Wśród wad projektu wskazuje się m.in.:
- Dosyć wysoki poziom skomplikowania i niepewności – jest to nowe rozwiązanie, wymagające dodatkowych działań ze strony inwestora by zacząć z niego korzystać. Te dodatkowe działania jak i niepewność (m.in. ze względu na konstrukcję podatku od wartości aktywów, w tym ustalanie jego wysokości) generowane są także w trakcie korzystania z OKI. Będzie to działało zniechęcająco, zwłaszcza dla nowych inwestorów indywidualnych, i wymagało dodatkowej kampanii edukacyjnej.
- Ograniczony sens inwestowania długoterminowego – poziom wskazanego zwolnienia wraz z konstrukcją jaką jest podatek od wartości aktywów nie preferują oszczędzania długoterminowego w ramach OKI.
- Niewielki zakres zwolnienia – zarówno poziom zwolnienia, jak i brak waloryzacji będą miały ograniczony wpływ na efektywność OKI.
Koniec podatku Belki. Kiedy ustawa może wejść w życie?
Jeżeli projekt uzyska większość sejmową oraz podpis prezydenta, nowe regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2026 r.
