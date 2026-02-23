Przez dekadę płacili za błąd, który nie był ich winą

Między 2009 a 2019 rokiem czerwiec był w Polsce wyjątkowo pechowym miesiącem do przejścia na emeryturę. Nie dlatego że coś złego zrobili ci seniorzy, ale dlatego, że system waloryzacji składek działał wtedy inaczej dla osób składających wniosek w czerwcu niż dla wszystkich pozostałych.

Mechanizm był prosty i dotkliwy: osoby przechodzące na emeryturę w maju lub lipcu korzystały z waloryzacji kwartalnej składek. Osoby w czerwcu, tylko z rocznej. Efekt: emerytura czerwcowa mogła być niższa o kilkanaście procent niż majowa, przy identycznym stażu i identycznych składkach. W złotówkach oznaczało to stratę od 200 do nawet 500 zł miesięcznie i to na całe życie, bo każda kolejna waloryzacja była naliczana od zaniżonej podstawy.

Problem był znany od lat. Emeryci wygrywali sprawy w sądach, Trybunał Konstytucyjny potwierdził nieprawidłowości. Państwo konsekwentnie przegrywało. W sierpniu 2025 roku uchwalono wreszcie ustawę naprawczą. Od 1 stycznia 2026 roku ZUS ma obowiązek przeliczyć wszystkie te emerytury z urzędu, bez żadnych wniosków ze strony zainteresowanych.

Kto dokładnie dostanie wyższą emeryturę — lista

Przeliczenie obejmuje osoby urodzone po 1948 roku, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

Złożyły wniosek o emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019 i emerytura została im wtedy przyznana.

Miały przeliczoną emeryturę od czerwca w tym samym okresie.

Pobierają rentę rodzinną po osobie, której emerytura była ustalona lub przeliczona w czerwcu w latach 2009–2019.

Pobierają rentę rodzinną po osobie, która osiągnęła wiek emerytalny, zmarła w czerwcu w tych latach i nie zdążyła złożyć wniosku o emeryturę.

Łącznie ZUS szacuje, że przeliczenie obejmie około 103 tysiące osób, w tym ok. 95 tys. emerytów i blisko 8 tys. rencistów. Dwie trzecie uprawnionych to kobiety. Pod względem rocznika urodzenia chodzi przede wszystkim o kobiety urodzone w latach 1953–1961 i mężczyzn urodzonych w latach 1948–1956, ale to data decyzji ZUS jest kluczowym kryterium, nie sam rok urodzenia.

Ile konkretnie można zyskać – kwoty

Średnia podwyżka z tytułu przeliczenia czerwcowego wynosi ok. 220 zł brutto miesięcznie. W indywidualnych przypadkach, przy długim stażu pracy i wysokim kapitale składek, wzrost może być znacznie wyższy.

Do tego dochodzi marcowa waloryzacja 5,3 proc. dla wszystkich emerytów. Efekt kumulacji obu mechanizmów dla emeryta czerwcowego pobierającego dziś 3500 zł brutto wygląda następująco:

Etap Kwota brutto Zmiana Emerytura dziś 3500 zł — Po przeliczeniu czerwcowym (od sty. 2026) ok. 3720 zł +220 zł/mies. Po waloryzacji marcowej 5,3% (od 1 marca 2026) ok. 3917 zł +197 zł/mies. Łączny zysk w skali roku — ok. 4990 zł rocznie

Szacunki dla przykładowej emerytury 3500 zł brutto. Indywidualne kwoty po przeliczeniu mogą się różnić.

Kiedy pieniądze trafią na konto

Przeliczenie emerytur czerwcowych trwa od 1 stycznia 2026 roku. ZUS pracuje etapami i ma obowiązek zakończyć wszystkie sprawy do 31 marca 2026 roku. Oznacza to, że część emerytów zobaczyła wyższy przelew już w styczniu lub lutym, a reszta dostanie go najpóźniej z wypłatą marcową, wraz z waloryzacją.

Co ważne: przeliczenie obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Osoby, które dostaną decyzję w lutym lub marcu, otrzymają wyrównanie za styczeń i luty. ZUS nie przewiduje natomiast wypłat wstecz, za lata przed 2026 rokiem zainteresowani nie odzyskają nic.

Jak sprawdzić, czy już zostałeś przeliczony:

Porównaj kwotę przelewu ze stycznia z kwotą z poprzednich miesięcy – jeśli jest wyraźnie wyższa (o kilkaset złotych), przeliczenie już nastąpiło.

– jeśli jest wyraźnie wyższa (o kilkaset złotych), przeliczenie już nastąpiło. Zaloguj się na konto PUE ZUS – historia decyzji pokaże, czy wydano nową decyzję o wysokości świadczenia.

– historia decyzji pokaże, czy wydano nową decyzję o wysokości świadczenia. Poczekaj na list z ZUS – każdy uprawniony otrzyma oficjalną decyzję pocztą.

Waloryzacja 5,3 proc. od 1 marca – ile zyska przeciętny emeryt

Nawet jeśli nie jesteś emerytem czerwcowym, 1 marca 2026 roku czeka cię podwyżka. Wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3 proc., nieco więcej niż zakładały wcześniejsze prognozy na poziomie 4,88 proc. Waloryzacja obejmuje wszystkie emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS i służby mundurowe.

Emerytura brutto dziś Po waloryzacji 5,3% Wzrost miesięcznie 1878 zł (minimalna) ok. 1978 zł +100 zł 2500 zł ok. 2633 zł +133 zł 3500 zł ok. 3686 zł +186 zł 5000 zł ok. 5265 zł +265 zł

Nie trzeba składać żadnych wniosków. Wyższe świadczenie ZUS wypłaci automatycznie, zgodnie z harmonogramem wypłat w marcu (5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca).