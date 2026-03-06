Ile wynosi 13. emerytura w 2026 roku?

Wysokość 13. emerytury jest ściśle powiązana z waloryzacją świadczeń. Zgodnie z ustawą, dodatkowe wsparcie odpowiada kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

Kwota brutto: 1978,49 zł

Kwota netto (na rękę): ok. 1800 zł (po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy).

Trzynasta emerytura jest pomniejszona o składkę zdrowotną. Ponadto w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy (od nadwyżki ponad próg). Osoby z niższymi świadczeniami otrzymają około 1638 zł netto, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spada, np. do 1 443 zł przy emeryturze około 3680 zł. Warto pamiętać, że od 13. emerytury nie są dokonywane żadne potrącenia komornicze - pieniądze te są wolne od egzekucji.

Osoby, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, mogą złożyć w ZUS odpowiedni wniosek, aby uniknąć poboru zaliczek na podatek od trzynastki. Wystarczy złożyć formularz EPD-21 oraz oświadczenie, że dochody mieszczą się w kwocie wolnej. Brak wniosku może skutkować niższą kwotą netto trzynastej emerytury.

Kto otrzyma 13. emeryturę w 2026 roku?

Prawo do trzynastej emerytury mają osoby, które na 31 marca posiadają prawo do jednego z tych świadczeń: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty socjalnej, renty szkoleniowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia przedemerytalnego. Jeśli ktoś ma prawo do kilku świadczeń jednocześnie, otrzyma tylko jedną trzynastą emeryturę.

Kto NIE dostanie 13. emerytury? Te 3 grupy są wykluczone

Mimo szerokiego zasięgu programu, istnieją trzy główne kategorie osób, które nie zobaczą dodatkowych pieniędzy na koncie:

Osoby z zawieszonym prawem do świadczenia. To najważniejsza grupa. Jeśli na dzień 31 marca 2026 roku Twoje prawo do emerytury lub renty jest zawieszone, 13. emerytura nie zostanie wypłacona. Dotyczy to głównie tzw. wcześniejszych emerytów, którzy: aktywnie dorabiają do świadczenia i ci, którzy przekroczyli limit przychodów wynoszący 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Choć potocznie mówi się o nich jako o "emerytach", z punktu widzenia prawa pobierają oni uposażenie, a nie emeryturę z systemu powszechnego (ZUS/KRUS). Z tego powodu nie są objęci ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. Laureaci emerytur olimpijskich. Sportowcy pobierający specjalne świadczenie za zdobycie medali na Igrzyskach Olimpijskich również nie otrzymują "trzynastki" z tego tytułu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której taki sportowiec posiada również prawo do standardowej emerytury z ZUS - wtedy otrzyma dodatek jako emeryt.

Ponadto trzynastki nie otrzymają te osoby, które dostają rentę rodzinną dzieloną między kilka osób. W takim przypadku świadczenie jest dzielone proporcjonalnie.

Harmonogram wypłat 13. emerytury. Kiedy pieniądze trafią na konto?

ZUS oraz KRUS wypłacają 13. emeryturę wraz ze świadczeniem przysługującym za kwiecień. Terminy przelewów i przekazów pocztowych to zazwyczaj:

1 kwietnia,

5 kwietnia,

6 kwietnia,

10 kwietnia,

15 kwietnia,

20 kwietnia,

25 kwietnia.

W kwietniu 2026 roku harmonogram wypłat 13. emerytur wygląda następująco:

1 kwietnia (środa) - wypłata bez zmian,

5 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) - wypłata 3 kwietnia (piątek),

6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) - wypłata 3 kwietnia (piątek),

10 kwietnia (piątek) - wypłata bez zmian,

15 kwietnia (środa) - wypłata bez zmian,

20 kwietnia (poniedziałek) - wypłata bez zmian,

25 kwietnia (sobota) - wypłata 24 kwietnia (piątek).

Co ważne, aby otrzymać 13. emeryturę, nie musisz składać żadnego wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna i wypłaci pieniądze z urzędu.

Czy "trzynastka" wlicza się do dochodu?

Dobra wiadomość dla osób korzystających z pomocy społecznej lub dodatków mieszkaniowych: kwota 13. emerytury nie jest wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń wspierających. Nie wpłynie ona zatem na utratę zasiłków czy dopłat do leków.