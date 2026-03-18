Od 12 marca 2026 r. klient indywidualny nie napisze wniosku do ZUS przez ePUAP

Uwaga: już od początku 2026 r. korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Jeszcze do dnia 11 marca tego roku ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, dlatego złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone. Natomiast korespondencja wysłane od 12 marca zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia. Chodzi o wnioski przesyłane przez klientów indywidualnych. Jak tłumaczy rzeczniczka ZUS Iwona Kowalska-Matis wysłane w ten sposób pisma nie wywołują skutków prawnych, co jest szczególnie istotne w przypadku zachowania terminów.

Reklama

Dlaczego taka zmiana w ZUS?

Koniec komunikacji ZUS z klientami indywidualnymi przez ePUAP to konsekwencja ujednolicania komunikacji obywateli z instytucjami publicznymi. Nowością są e-Doręczenia, Mają one zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa i przejrzystości. Dają gwarancję, że korespondencja trafi bezpośrednio do właściwego adresata.

Komunikacja z ZUS po zmianie 2026

Rzeczniczka wyjaśnia, w jaki sposób można komunikować się z ZUS od 12 marca 2026 r. Są dwa sposoby:

e-Doręczenia – zapewniają potwierdzenie nadania oraz odbioru i są prawnym odpowiednikiem listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

– zapewniają potwierdzenie nadania oraz odbioru i są prawnym odpowiednikiem listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Portal eZUS – pozostaje głównym kanałem dla płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Za jego pośrednictwem można składać wnioski, sprawdzać stan konta i odbierać decyzje.

Papierowe wnioski do ZUS w 2026 r.

Czy w 2026 r. wciąż można przesyłać papierowe, standardowe wnioski do ZUS? Tak. Taka forma nadal jest dostępna dla osób, które nie korzystają z postaci elektronicznych. W dalszym ciągu funkcjonuje też infolinia ZUS od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00.

Dodatkowo na stronie internetowej ZUS znajduje się formularz kontaktowy. Można też zadać pytanie mailem na adres: cot@zus.pl. Rzeczniczka zwraca jednak uwagę, że zwykła poczta elektroniczna nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego nie należy przesyłać tą drogą informacji wrażliwych ani danych osobowych.

Najszybszy kontakt z ZUS - eZUS

Najszybszy i najwygodniejszy kontakt z ZUS jest przez indywidualne konto na platformie internetowej eZUS. Można tutaj załatwić większość swoich spraw (np. zadać pytanie, złożyć wniosek, sprawdzić stan swoich składek na koncie emerytalnym, złożyć wniosek o emeryturę, dowiedzieć, czy ZUS przyznał rodzicom 800+ i kiedy będą wypłacane pieniądze).

Aplikacja mZUS i e-wizyty

Co więcej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada aplikację mZUS oraz możliwość spotkania z ekspertem online podczas wideowizyt. Aby zapisać się na taką wizytę, należy wejść na stronę https://www.zus.pl/e-wizyta i wybrać placówkę ZUS, do której klient należy lub tą, w której ma sprawę do załatwienia w przypadku rent lub emerytur z zagranicy. Co można załatwić w czasie takiej rozmowy? Na przykład warunki układu ratalnego, założyć indywidualne konto na platformie internetowej ZUS, zmienić numer bankowego konta, skorygować błędy lub po prostu dowiedzieć się na jakiem etapie jest załatwienie sprawy.

Z e-wizyty można zrezygnować poprzez link do rezygnacji otrzymany przy zapisie. Dzień przed spotkaniem ZUS wysyła SMS z przypomnieniem o e-wizycie. Natomiast w dniu e-wizyty, na godzinę przed spotkaniem, klient otrzymuje mail z linkiem do spotkania. Po kliknięciu w link nastąpi połączenie z pracownikiem ZUS. Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient ma pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.