Zwrot akcyzy dla rolników - stawki na 2026 rok

Dla producentów rolnych mamy dobre wiadomości - stawka zwrotu podatku akcyzowego została zwaloryzowana. W 2026 roku wynosi ona 1,48 zł za litr oleju napędowego. Ile można zyskać? Limity zwrotu zależą od powierzchni gospodarstwa oraz liczby posiadanych zwierząt:

Reklama

162,80 zł za każdy 1 ha użytków rolnych (limit 110 l/ha);

59,20 zł za każdą średnią roczną jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła, owiec, kóz i koni (limit 40 l/DJP);

5,92 zł za każdą średnią roczną liczbę świń (limit 4 l/szt.).

Reklama

Ważne terminy: sierpień 2026 to kluczowa data - składanie wniosków o zwrot za paliwo zakupione od 1 lutego 2026 roku do 31 lipca 2026 roku. Wskazówka: Pamiętaj, że tylko pełne faktury VAT (nie paragony, nawet te z NIP!) uprawniają do zwrotu akcyzy rolniczej.

Ulga rehabilitacyjna - 2280 zł dla osób z niepełnosprawnością

To jedna z najpopularniejszych form odliczenia paliwa. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz taką osobę pod opieką i jesteś właścicielem/współwłaścicielem auta, możesz odliczyć wydatki na tzw. "cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych".

Limit: Do 2280 zł rocznie.

Zasada: Nie musisz zbierać faktur za każdą wizytę na stacji! W razie kontroli musisz jedynie udowodnić prawo do ulgi (orzeczenie) oraz fakt posiadania samochodu.

Realny zysk: Przy 12 proc. podatku to 273,60 zł zwrotu, a przy 32 proc. aż 729,60 zł.

Uwaga (Praca zdalna): Jeśli pracujesz w 100 proc. zdalnie, warto mieć udokumentowane wyjazdy np. do lekarza czy na rehabilitację, aby uzasadnić, że auto faktycznie służyło celom życiowym.

Paliwo w firmie. Odliczenia VAT i nowe limity amortyzacji

Przedsiębiorcy mają największe pole manewru, ale też najbardziej rygorystyczne przepisy:

Odliczenie 100 proc. VAT: Tylko przy prowadzeniu szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówka) i zgłoszeniu auta na druku VAT-26. Uwaga: nawet krótki podjazd prywatny może zakwestionować to prawo.

Odliczenie 50 proc. VAT (użytek mieszany): Najczęstsza opcja. Pozostałe 50 proc. nieodliczonego VAT-u dopisujesz do kosztów (KUP).

Samochód firmowy w kosztach: Przy użytku mieszanym odliczysz 75 proc. kosztów netto.

Samochód prywatny w firmie: Odliczysz tylko 20 proc. wydatków.

Amortyzacja (Ważne!): Od 2026 roku faktycznie weszło rozróżnienie emisyjne. Dla aut spalinowych limit został obniżony do 100 000 zł, aby promować elektromobilność (utrzymane 225 000 zł dla aut bezemisyjnych). Niższy limit dotyczy aut nabytych/wprowadzonych do ewidencji po 1 stycznia 2026 roku.

Alert KSeF: Od 2026 roku Twoja faktura za paliwo musi trafić do Krajowego Systemu e-Faktur. Tylko e-faktura ustrukturyzowana daje 100 proc. pewności poprawnego odliczenia podatku.

Pracownicy etatowi. Ulga na dojazdy do pracy

Jeśli codziennie dojeżdżasz do pracy, Twój PIT może być niższy dzięki kosztom uzyskania przychodu:

Standard: 250 zł miesięcznie (3000 zł rocznie).

Dojazd z innej miejscowości : Możesz odliczyć 300 zł miesięcznie (3600 zł rocznie), o ile nie pobierasz dodatku za rozłąkę, a pracodawca nie opłaca Ci przejazdów.

Bilety imienne: Jeśli dojeżdżasz pociągiem lub autobusem i masz bilety imienne okresowe, których suma przewyższa ryczałt - możesz wpisać w PIT faktycznie poniesione wydatki.

Karta Dużej Rodziny. Rabat "tu i teraz"

Dla posiadaczy KDR najskuteczniejszą metodą są zniżki na stacjach (Orlen, Shell, MOL). Zazwyczaj jest to 8-10 gr/l. Triki na 2026 rok: Wiele sieci pozwala łączyć KDR z własnymi aplikacjami lojalnościowymi. Dzięki takiej hybrydzie realna zniżka może wzrosnąć nawet do 15-20 groszy na litrze, co przy pełnym baku daje ok. 10-12 zł oszczędności przy każdym tankowaniu.

FAQ - najczęściej zadawane pytania