Waloryzacja i rekordowy wzrost czeskiej emerytury minimalnej

Początek 2026 roku przyniesie seniorom regularną podwyżkę. Kwota bazowa wzrośnie o 240 CZK do poziomu 4900 CZK, a część procentowa każdego świadczenia zwiększy się o 2,6 proc. Prawdziwym przełomem jest jednak nowa definicja emerytury minimalnej. Od stycznia 2026 roku jej część procentowa wyniesie co najmniej 10 proc. średniego wynagrodzenia. Po zsumowaniu z kwotą bazową, minimalna emerytura skoczy z dotychczasowych ok. 5 430 CZK do poziomu 9 800 CZK miesięcznie (przy pełnym stażu 35 lat). To historyczny wzrost, który ma chronić najuboższych seniorów przed skutkami inflacji.

Koniec z darmową pocztą i cyfrowa rewolucja w komunikatach

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian jest rezygnacja z domyślnego wysyłania papierowych listów o waloryzacji. Od stycznia 2026 roku oficjalnym i bezpłatnym kanałem informacji staje się ePortal ČSSZ oraz elektroniczne skrzynki danych. Aby otrzymać list papierowy, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku online najpóźniej do września roku poprzedzającego. Sama wysyłka fizyczna stanie się płatna, a koszt zostanie automatycznie potrącony z pierwszej emerytury w roku. Z tej opłaty zwolnieni są jedynie seniorzy urodzeni przed 1 stycznia 1955 roku.

Kluczowe zmiany i koniec wypłat czekami

Dla osób mieszkających poza Czechami najważniejszą informacją jest całkowita likwidacja wypłat w formie czeków bankowych z dniem 1 stycznia 2026 roku. Jedyną formą przekazywania środków staje się przelew na konto bankowe. Seniorzy muszą niezwłocznie dostarczyć dane swojego rachunku przez ePortal, gdyż ČSSZ wstrzyma realizację wypłat do czasu otrzymania prawidłowych danych. Jednocześnie ułatwiono procedury "poświadczenia życia" - emeryci z Polski i UE będą je przesyłać tylko dwa razy w roku, w czerwcu oraz grudniu. Dokument ten można potwierdzić bezpłatnie m.in. w placówkach polskiego ZUS.

Reforma wieku emerytalnego. Powolne podnoszenie progu

W 2026 roku wchodzi w życie mechanizm stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego powyżej dotychczasowej granicy 65 lat. Reforma dotyczy osób urodzonych po 1965 roku - wiek przejścia na emeryturę będzie wzrastał o jeden miesiąc rocznie dla każdego kolejnego rocznika, aż do osiągnięcia docelowego progu 67 lat dla najmłodszych pracowników. Zmiana ta ma na celu zapewnienie stabilności finansowej systemu w obliczu starzenia się społeczeństwa.

Obowiązki firm. Okres przejściowy i system JMHZ

Dla pracodawców rok 2026 to start Jednolitego Miesięcznego Raportu Pracodawcy (JMHZ). System ten w pełni rusza od 1 kwietnia 2026 roku, zastępując wiele dotychczasowych deklaracji jednym dokumentem wysyłanym do ČSSZ. Przewidziano jednak istotny okres przejściowy:

Styczeń - Marzec 2026: Pracodawcy nie składają jeszcze raportów JMHZ w nowym systemie, ale muszą już gromadzić dane według nowych zasad.

Kwiecień - Czerwiec 2026: W tym czasie firmy muszą uzupełnić dane o pracownikach w nowym systemie i złożyć zaległe raporty za pierwszy kwartał.

Maj 2026: Między 1 a 20 maja przypada termin złożenia pierwszego standardowego raportu za kwiecień.

Warto dopilnować tych terminów, ponieważ rejestracja nowego pracownika musi teraz nastąpić nie później niż w dniu rozpoczęcia przez niego pracy, a najwcześniej 8 dni przed tym terminem.

FAQ - najczęściej zadawane pytania