W dobie rosnących kosztów życia, znajomość aktualnych stawek świadczeń dodatkowych to podstawa domowego budżetu. W 2026 roku system wsparcia dla seniorów opiera się na kilku filarach, z których najpopularniejszy - ryczałt energetyczny - stał się realnym odciążeniem w opłatach za prąd i gaz. Co ważne, większość tych pieniędzy jest zwolniona z podatku, co oznacza, że kwota brutto jest równa kwocie, którą dostajesz "na rękę".

Reklama

Ryczałt energetyczny w kwietniu 2026: 336,16 zł co miesiąc

To świadczenie budzi dziś największe zainteresowanie. Od 1 marca 2026 roku jego wysokość to dokładnie 336,16 zł. Jest to pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów energii, przyznawana bez względu na Twoje dochody. Pieniądze te przysługują kombatantom, osobom represjonowanym oraz żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach czy kamieniołomach. Bardzo ważną grupą uprawnioną są również wdowy i wdowcy po tych osobach. Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i Twój zmarły małżonek miał uprawnienia kombatanckie, te 336,16 zł należy się również Tobie. Pamiętaj jednak, że ZUS nie przyzna ich sam - musisz złożyć wniosek na formularzu ZUS-ER-RYC-01.

Kwiecień 2026 to miesiąc wypłaty "trzynastek"

Planując domowy budżet na kwiecień, nie można zapomnieć o najważniejszym zastrzyku gotówki w tym półroczu. Właśnie w tym miesiącu do większości seniorów trafi 13. emerytura. W 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto (ok. 1800,43 zł na rękę dla osób z najniższymi świadczeniami). Co istotne, "trzynastka" jest wypłacana z urzędu - nie musisz składać żadnego wniosku, pieniądze trafią na Twoje konto lub zostaną przyniesione przez listonosza razem z podstawowym świadczeniem

Kolejnym kluczowym świadczeniem, którego stawka od marca 2026 roku wynosi 336,68 zł, jest dodatek pielęgnacyjny. Tutaj zasady są jasne: jeśli ukończyłeś 75 lat, ZUS ma obowiązek doliczyć tę kwotę do Twojej emerytury automatycznie. Nie musisz wypełniać żadnych papierów. Jeśli jednak nie masz jeszcze 75 lat, ale Twój stan zdrowia wymaga stałej opieki innej osoby (co potwierdza orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji), również możesz otrzymać te pieniądze. W takim przypadku konieczna jest wizyta u lekarza orzecznika. Warto o to zadbać, bo kwota ta, łącząc się z ryczałtem energetycznym, może dać dodatkowe 672,84 zł czystego zysku każdego miesiąca.

Wsparcie dla "sierot zupełnych"

To świadczenie, o którym mówi się rzadko, a jest jednym z najwyższych w systemie. Od 1 marca 2026 roku dodatek osierocony wynosi aż 631,80 zł. Przysługuje on osobom pobierającym rentę rodzinną, których oboje rodzice nie żyją. Co ciekawe, prawo nie określa tu limitu wieku - możesz być seniorem na własnej emeryturze, ale jeśli pobierasz rentę po rodzicach lub małżonku i jesteś sierotą zupełną, te pieniądze Ci się należą.

Coraz większą popularnością cieszy się również świadczenie dla osób, które przez lata angażowały się w życie swojej lokalnej społeczności. Jeśli pełniłeś funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje (nie mniej niż 8 lat) i osiągnąłeś już wiek emerytalny, w kwietniu 2026 roku możesz liczyć na dodatkowe wsparcie. Po marcowej waloryzacji świadczenie to wynosi ok. 345 zł miesięcznie. Pamiętaj jednak, że w przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego po 75. roku życia, o te pieniądze trzeba zawnioskować w placówce KRUS.

Świadczenie uzupełniające, czyli "500 plus dla seniora"

W kwietniu 2026 roku nadal obowiązuje program wsparcia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Choć maksymalna kwota to 500 zł, kluczowy jest próg dochodowy, który po marcowej waloryzacji wynosi ok. 2500-2600 zł brutto. Jeśli suma Twoich świadczeń mieści się w tym limicie, możesz liczyć na pełną dopłatę lub jej część (zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę"). od 1 marca 2026 ten limit wynosi dokładnie 2547,76 zł brutto. To jedyne z wymienionych świadczeń, które tak ściśle zależy od zasobności portfela.

Świadczenie honorowe dla najstarszych seniorów

Dla osób, które mają szczęście świętować w 2026 roku swoje 100. urodziny, państwo przewidziało specjalną premię. Jest to tzw. świadczenie honorowe. W kwietniu 2026 roku osoby wkraczające w wiek stu lat otrzymują co miesiąc kwotę 6938,92 zł brutto miesięcznie. Kwota ta dotyczy osób, które ukończą 100 lat po 28 lutego 2026 roku. Jest ona wypłacana dożywotnio i co najważniejsze - nie wyklucza pobierania żadnego z pozostałych dodatków.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o dodatki dla emerytów