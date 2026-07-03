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Do 100 tys. zł bez podatku. Sejm przyjął ustawę ws. OKI

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:13
[aktualizacja dzisiaj, 12:14]
Do 100 tys. zł bez podatku. Sejm przyjął ustawę ws. OKI
Do 100 tys. zł bez podatku. Sejm przyjął ustawę ws. OKI/Ministerstwo Finansów
Osobiste Konta Inwestycyjne zyskały zielone światło w Sejmie. Zgodnie z ustawą inwestorzy będą mogli korzystać ze zwolnienia z podatku do 100 tys. zł, a minister Andrzej Domański określił reformę jako przełomową dla krajowego rynku kapitałowego.

OKI - do 100 tys. zł bez podatku

„Sejm przyjął ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Do 100 tys. zł bez podatku. To największa od lat zmiana dla indywidualnych inwestorów i największy projekt budowy krajowego kapitału napędzającego rozwój polskiej gospodarki” – napisał Domański w piątek na platformie X.

Kiedy OKI zaczną działać?

Ustawa o OKI ma na celu realizację jednego z priorytetów obecnego rządu, czyli rozwoju krajowego rynku kapitałowego. Zgodnie z dokumentem, OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. (wcześniej planowano, że zaczną działać od 1 lipca br.). Aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) miałyby być zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

OKI: co jeśli aktywa przekroczą 100 tys. zł?

Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity miałyby być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Rząd przekonywał, że podatek nie będzie przekraczał 1 proc. i miałby być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta. Rząd uważa, że wdrożenie OKI może spowodować, iż na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie trafi ok. 25 mld zł do 2030 r. i 74 mld zł do 2040 r.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Andrzej Domańskipodatek BelkiOKI
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