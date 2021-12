Jak podaje redakcja CNN, ława przysięgłych w poniedziałek w Miami oczyściła Craiga Wrighta z zarzutów w prawie wszystkich kwestiach spornych – łącznie ze sporną kwestią połowy z 1,1 miliona bitcoinów należących do rodziny Dave’a Kleimana, byłego partnera biznesowego Wrighta i eksperta od informatyki śledczej.

Reklama

Mimo że Wright nie został uznany za odpowiedzialnego za oszustwo, przysięgli przyznali 100 milionów dolarów za prawa własności intelektualnej firmie W&K Information Defense Research LLC, która była wspólnym przedsięwzięciem Wrighta i Kleimana. Proces rozpoczął się 1 listopada.

„Czuję się całkowicie oczyszczony z zarzutów” – skomentował Wright po rozprawie. Według dokumentów sądowych, 1,1 mln bitcoinów zostało wydobytych przez Satoshi Nakamoto, którego praca „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” z października 2008 roku opisała ramy tego, co stało się bitcoinem. Wright oznajmił w 2016 roku, że to on ukrywał się pod pseudonimem Nakamoto. Twierdzenie to zostało zakwestionowane.

Rodzina Kleimana twierdziła, że on i Wright byli przyjaciółmi i partnerami biznesowymi, ale Wright ukradł ich wspólne dzieło – bitcoina. W oświadczeniu prawnicy W&K i majątku Kleimana powiedzieli, że są „niezmiernie zadowoleni”, że ława przysięgłych przyznała 100 milionów dolarów w prawach własności intelektualnej i pomoże dać Kleimanom „ich sprawiedliwy udział w tym, co Dave pomógł stworzyć”.

Dave Kleiman zmarł w kwietniu 2013 roku. Urodzony w Australii Wright, który później przeniósł się do Londynu, w maju 2021 r. pozwał twórców oprogramowania, aby zabezpieczyć około 111 tys. bitcoinów wartych obecnie około 5,4 miliarda dolarów, które, jak twierdził, są jego własnością.