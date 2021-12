Akcje Jasmine Technology Solution wzrosły ponad trzykrotnie od czasu ogłoszenia planu pod koniec lipca, mimo że projekt wydobycia kryptowalut nie wygenerował jeszcze znaczących zysków dla firmy – pisze Bloomberg. Rok do roku, skok akcji wynosi prawie 7000 proc. – najwięcej wśród globalnych spółek technologicznych o wartości rynkowej co najmniej 2 miliardów dolarów, zgodnie z danymi opracowanymi przez Bloomberg.

„Tak silna reakcja inwestorów przekroczyła nasze oczekiwania” – skomentował w wywiadzie prezes Soraj Asavaprapha. Prezes wspomniał również o rynku byka i optymizmie związanym z nowym kierunkiem działalności firmy. Jasmine Technology jest jedną z wielu tajskich firm dywersyfikujących się na arenie aktywów cyfrowych. Producent urządzeń konsumenckich AJ Advance Technology ogłosił w tym miesiącu swoją pierwszą inwestycję w wydobycie bitcoinów. Siam Commercial Bank i Kasikornbank również posiadają udziały w startupach kryptowalutowych.

Entuzjazm wobec kryptowalut, szczególnie wśród młodych inwestorów, doprowadził handel na lokalnie licencjonowanych giełdach do serii nowych rekordów – skłoniło to organy regulacyjne do opracowania bardziej rygorystycznych przepisów.

Firma Jasmine Technology wygenerowała zaledwie osiem bitcoinów z 325 maszyn górniczych od momentu rozpoczęcia działalności kilka miesięcy temu. Soraj spodziewa się, że przyszły rok będzie znacznie bardziej aktywny, napędzany przez plany zainwestowania około 3,3 miliarda bahtów (równowartość 98 milionów dolarów) w aż 7000 nowych urządzeń. Jak zapewnia, przychody z działalności wydobywczej będą stanowić około 80 proc. całkowitego obrotu firmy do końca 2022 roku. „Nadal mamy niewielkie pojęcie o podstawach firmy, wycenach i prognozach przychodów, ponieważ biznes wydobycia bitcoinów jest zupełnie nowe w Tajlandii” – skomentował Wilasinee Boonmasungsong, analityk Globlex Securities Co. w Bangkoku.

Bank Tajlandii powiedział w zeszłym miesiącu, że organy regulacyjne planują wydać bardziej szczegółowe zasady regulujące aktywa cyfrowe, aby chronić system finansowy i inwestorów. Obroty na siedmiu lokalnie licencjonowanych giełdach kryptowalutowych skoczyły do 221 miliardów bahtów (6,58 miliarda dolarów) w listopadzie, w porównaniu z 18 miliardami bahtów rok wcześniej, zgodnie z danymi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Jak twierdzi Soraj, lokalne przepisy nie będą miały wpływu na Jasmine Technology, ponieważ firma może sprzedawać cyfrowe tokeny na całym świecie, a biznes wydobywczy będzie opłacalny tak długo, jak cena największej na świecie kryptowaluty utrzyma się powyżej 30 tys. dolarów. Szacowana wartość bitcoina osiąga poziom około 51 tys. dolarów.

Dochód netto Jasmine Technology w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy skoczył o 436 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do 150 milionów bahtów, ponieważ wzrosła sprzedaż z tradycyjnej działalności związanej z telekomunikacją. Akcje spółki, które osiągnęły rekordowy poziom na początku tego miesiąca, są wyceniane prawie 500 razy wyżej niż 12-miesięczne zyski, jak wynika z danych zebranych przez Bloomberga.