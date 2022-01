W jakim stopniu Fed Jerome'a Powella zaostrzy politykę monetarną, aby powstrzymać inflację? Odpowiedź na to pytanie pomoże ustalić, czy bitcoin utrzyma w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrosty z poprzedniego roku, w którym wartość kryptoaktywa wzrosła o 60 proc. To jeden z głównych nurtów w myśleniu analityków o przyszłości rynku.

Drugi koncentruje się bardziej na rozwoju metawersum i zakłada, że wzrost jego popularności zwiększy znaczenie NFT, co będzie sprzyjało wzrostowi cen kryptowalut niezależnie od aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Warto w tym kontekście przytoczyć powodzenie cyfrowych dzieł na aukcjach w domu Chrisie’s, które sprzedano za łączną kwotę 69,3 mln dolarów oraz przytoczyć sytuację, w której luźno zorganizowana grupa inwestorów kryptograficznych walczyła o miliarderem Kenem Griffinem o kupno cyfrowej kopii konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Jak Fed wpłynie na cenę bitcoina

Zdaniem partnera zarządzającego w firmie Nexo Antoniego Trenczewa, najmocniej wpływającym na bitcoina i kryptowaluty w 2022 roku czynnikiem będzie polityka banku centralnego. „Tanie pieniądze nie znikną z rynku, co ma ogromne implikacje dla kryptowalut” – powiedział ekspert. Dodał, że „Fed nie jest w stanie wytrzymać załamania na giełdzie o 10-20 proc., której będzie towarzyszyła negatywna reakcja na rynku obligacji ”.Trenczew spodziewa się niestabilnego 2022 roku, ale prognozuje, że do końca czerwca bitcoin będzie kosztował 100 tys. dol.

Zdaniem rynkowego analityka Jeffrey’a Halley’a rynki kryptowalut i technologii będą musiały się zmierzyć w 2022 roku z trudnymi warunkami, ale spodziewa się, że spekulacyjny zapał do inwestowania w nie będzie nadal silny. Głównym powodem ku temu będzie normalizacja przez Fed oraz inne banki centralne stóp procentowych, która sprawi, że kryptowaluty będą postrzegane jako dobra alternatywa dla walut fiducjarnych. Jest on jednak mocno sceptyczny wobec kryptowalut. „Nadal wierzę, że kryptowaluty są największym w historii przypadkiem głupoty w myśleniu grupowym na rynku finansowym. Wszystko może iść gładko przez część 2022 roku, ale nie zmienia to faktu, że król nadal jest nagi” – powiedział.