We wtorek po godz. 7.00 złoty traci do euro 0,15 proc., które rynek wycenia obecnie na 4,64 zł oraz do franka szwajcarskiego 0,14 proc. Za szwajcarską walutę trzeba zapłacić 4,68 zł. Notowania złotego rosną natomiast w stosunku do dolara o 0,18 proc. Dolar kosztuje 4,35 zł.

W piątek po godz. 18 złoty umacniał się do europejskiej waluty o 0,12 proc., do poziomu nieco ponad 4,64 zł za euro. Złoty tracił natomiast do dolara amerykańskiego 0,24 proc., za dolara trzeba było płacić 4,37 zł. Złoty tracił też 0,26 proc. do franka szwajcarskiego, za którego trzeba było płacić ponad 4,68 zł.