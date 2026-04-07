Świadczenie ratownicze

Świadczenie ratownicze to dożywotni dodatek do emerytury, dostępny wyłącznie dla emerytowanych ratowników górskich oraz strażaków ochotników.

Reklama

Kwota i wypłata świadczenia ratowniczego

Aktualna wysokość świadczenia ratowniczego wynosi 288 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje w nowym okresie waloryzacyjnym od 1 marca 2026 roku do końca lutego 2027 roku. W skali roku beneficjenci otrzymają łącznie 3456 zł. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA). Przelewy trafiają na konta odbiorców zazwyczaj do 15. dnia każdego miesiąca. Dodatek ten jest przyznawany niezależnie od wysokości podstawowej emerytury oraz innych pobieranych świadczeń.

Świadczenie ratownicze - wymagany staż i warunki

Aby otrzymać świadczenie, należy osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz spełnić kryteria dotyczące stażu czynnego udziału w działaniach ratowniczych:

Mężczyźni: wymagane jest 25 lat stażu.

Kobiety: wymagane jest 20 lat stażu.

Zgodnie z reformą z 2025 roku, zasady są znacznie uproszczone: do stażu zalicza się nie tylko bezpośredni udział w akcjach, ale także szkolenia i ćwiczenia. Dodatkowo usunięto wymóg zachowania ciągłości wysługi lat - okresy aktywności mogą się sumować.

Potwierdzenie udziału w akcjach ratowniczych

Aktywny udział w działaniach musi być potwierdzony pisemnym oświadczeniem podpisanym przez trzy osoby. Co najmniej jeden z sygnatariuszy musi być osobą, która w weryfikowanym okresie pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej (np. w gminie). Okres zatrudnienia tej osoby musi przynajmniej częściowo pokrywać się z latami aktywności wnioskodawcy.

Wniosek o świadczenie ratownicze

Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca zamieszkania.

Czy świadczenie ratownicze jest opodatkowane?

Tak, świadczenie ratownicze podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Środki te należy wykazać w rocznym rozliczeniu podatkowym na podstawie informacji PIT-11 wystawianej przez ZER MSWiA.