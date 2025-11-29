Podpisanie projektu ustawy "Godna Emerytura" i główne założenia programu

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek 3 listopada projekt ustawy "Godna emerytura" podczas spotkania z seniorami w Sochaczewie. Wydarzenie to, ogłoszone oficjalnie, miało symboliczny charakter, ponieważ prezydent podkreślił, że jest to realizacja kluczowej obietnicy złożonej w trakcie kampanii, deklarując się jako "głos emerytek i emerytów". Głównym celem ustawy jest zagwarantowanie seniorom poczucia stabilności i przewidywalności. Projekt zakłada wprowadzenie podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł, a minimalne świadczenie ma osiągnąć poziom około 2030 zł. Co więcej, ten wzrost o 150 zł obejmie również dodatkowe roczne świadczenia, czyli 13. i 14. emeryturę. Prezydent zaznaczył, że podwyżki mają zostać zagwarantowane ustawą, co ma zapewnić ich trwałość. W kwestii waloryzacji, Nawrocki zaproponował metodę łączącą podejście procentowe i kwotowe. Wśród seniorów zgromadzonych na spotkaniu, informacja ta, stanowiąca odpowiedź na rosnące koszty życia, spotkała się z dużym uznaniem. Prezydent wyraził przekonanie, że Polska XXI wieku "zasługuje na to, aby najniższa emerytura wynosiła przynajmniej 2 tys. zł".

Krytyka niespełnionych obietnic rządowych

W drugiej części swojego wystąpienia, Prezydent Nawrocki odniósł się do kwestii niezrealizowanych obietnic dotyczących waloryzacji świadczeń. Skrytykował rząd Premiera Donalda Tuska, nawiązując do programu "100 konkretów" z kampanii parlamentarnej 2023 roku, który zakładał m.in. dwukrotną waloryzację emerytur. Prezydent stwierdził, że obietnica ta nie została spełniona, co było bezpośrednim impulsem do jego działania. Mimo deklaracji, że chętnie by taką waloryzację podpisał, Nawrocki podkreślił, że nie zamierza czekać na jej wprowadzenie. W tym kontekście, prezydent zaznaczył również, że państwo musi być silne wobec zewnętrznych nacisków i prób blokowania wzrostu gospodarczego Polski, a jednocześnie musi działać rozważnie wobec przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy. Nawrocki odniósł się także do kwestii deregulacji, podkreślając, że podpisuje większość ustaw deregulacyjnych, aby umożliwić polskim przedsiębiorcom nieskrępowany rozwój, jednocześnie dbając o to, by państwo było wrażliwe wobec grup wymagających pomocy. Stanowczo skrytykował minimalne waloryzacje z przeszłości (rzędu "3 czy 13 zł"), nazywając je brakiem powagi wobec seniorów.

Docenienie pokolenia transformacji i kontekst historyczny

Prezydent Nawrocki w swoim wystąpieniu położył duży nacisk na docenienie wkładu dzisiejszych emerytów w budowę polskiej gospodarki po 1989 roku. Podkreślił, że to dzięki pracy osób urodzonych w latach sześćdziesiątych i wcześniej Polska jest obecnie dwudziestą gospodarką na świecie. Zwrócił uwagę na "młodych emerytów" (roczniki 1960 dla mężczyzn i 1965 dla kobiet), stwierdzając, że to pokolenie nie może być pozostawione samo sobie i potrzebuje odważnych działań legislacyjnych. Prezydent przywołał również osiągnięcia poprzedniego rządu Zjednoczonej Prawicy, wskazując, że mimo trudnych warunków, udało się podnieść minimalną emeryturę z 880 zł do 1780 zł w 2024 roku, co nazwał "drogą, na którą powinniśmy wrócić". Podkreślił, że jego projekt zakłada coroczną waloryzację minimalnej emerytury o 150 zł, co seniorzy w Sochaczewie przyjęli jako formę realnego docenienia ich wieloletniego wysiłku.

Mechanizm finansowy i zasady waloryzacji

Szczegóły przedstawione przez Kancelarię Prezydenta potwierdzają, że w 2026 roku minimalna emerytura przekroczy próg 2000 zł i osiągnie około 2030 zł. Projekt wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji kwoty 150 zł według wskaźnika waloryzacji, co ma zapobiec utracie jej realnej wartości. Najważniejsze założenia finansowe to: coroczna waloryzacja minimalnej podwyżki, obowiązkowy przegląd wskaźnika waloryzacji co trzy lata oraz utrzymanie waloryzacji 13. i 14. emerytury na poziomie powiększonym o coroczne waloryzacje. Mechanizm waloryzacji jest powiązany z przepisami ZUS, opierającymi się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia (w 2024 roku wskaźnik cen wyniósł 103,6 proc., a wzrost wynagrodzenia 9,5 proc.). Obecnie minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, co oznacza, że podwyżka do ponad 2000 zł stanowi znaczną zmianę mającą zapewnić seniorom utrzymanie realnej wartości ich świadczeń w dłuższej perspektywie.

Projekt "Godna emerytura" w szerszym programie legislacyjnym

Spotkanie w Sochaczewie, miejscu, w którym prezydent rozpoczął swoją kampanię, zakończyło się długimi rozmowami z seniorami, podczas których Nawrocki indywidualnie odpowiadał na pytania. Kancelaria Prezydenta podkreśla, że projekt "Godna emerytura" stanowi część spójnego programu legislacyjnego Prezydenta Karola Nawrockiego, który obejmuje również inne inicjatywy, takie jak "TAK! Dla CPK", "PIT Zero. Rodzina na plus", "Ochrona polskiej wsi", projekty dotyczące zamrożenia cen energii i zmian w ustawie o IPN oraz kodeksie karnym, a także "Tak! Dla Polskich Portów". Wszystkie te projekty mają koncentrować się na rozwoju gospodarczym, bezpieczeństwie i wsparciu społecznym. Prezydent wielokrotnie powtarzał, że jego celem jest poważne traktowanie seniorów i dostarczanie im realnej pomocy, co, w jego ocenie, zapewnia właśnie projekt "Godna emerytura".