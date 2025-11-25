Podwójny wzrost cen prądu od 2026 roku

Od stycznia 2026 roku Polacy muszą przygotować się na kolejny znaczący wzrost cen energii elektrycznej, co uderzy zarówno w domowe budżety, jak i w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe, podwyższone poziomy opłaty mocowej, która stanowi jeden z kluczowych elementów rachunku za prąd. Według medialnych doniesień, podwyżka ta sięgać będzie średnio 50 proc. i jest największa w historii istnienia tego mechanizmu.

Podwyżki cen energii dla klientów indywidualnych

Prezes URE, Renata Mroczek, opublikowała nowe stawki netto opłaty mocowej na 2026 rok. W przypadku odbiorców domowych wysokość opłaty wciąż będzie zależała od rocznego zużycia energii elektrycznej, ale we wszystkich dotychczasowych grupach taryfowych przewidziano wyższe kwoty. Dla przykładu, statystyczna rodzina, zużywająca około 1800 kWh prądu rocznie (mieszcząca się w przedziale 1200–2800 kWh), odczuje miesięczną podwyżkę o około 7,4 zł, co w skali roku daje około 80 zł więcej. Nowe miesięczne stawki to: 4,29 zł przy zużyciu poniżej 500 kWh rocznie; 10,31 zł dla zużycia w przedziale 500–1200 kWh; 17,18 zł przy zużyciu 1200–2800 kWh; oraz 24,05 zł dla gospodarstw zużywających powyżej 2800 kWh rocznie.

Największe obciążenie dla przedsiębiorców

Wzrost kosztów jeszcze mocniej dotknie przedsiębiorców, zwłaszcza tych rozliczających się w taryfach C (obejmujących biznes, przemysł i rolnictwo). Stawka dla dużych odbiorców wzrośnie o około pięćdziesiąt pięć procent, z 0,1412 zł do 0,2194 zł za każdą kilowatogodzinę pobraną w dni robocze w godzinach szczytu (między 7:00 a 22:00). Ta znacząca zmiana może istotnie podnieść koszty operacyjne, zwłaszcza w sektorach charakteryzujących się dużym zapotrzebowaniem na energię.

Cel i mechanizm działania opłaty mocowej

Opłata mocowa funkcjonuje w Polsce od 2021 roku, wprowadzona jako mechanizm finansowania tak zwanego rynku mocy. Ma on na celu zapewnienie stabilności dostaw energii elektrycznej i zapobieganie sytuacjom awaryjnym, w których mogłoby zabraknąć prądu. Rynek mocy działa jako system rezerwowy, finansujący utrzymanie jednostek wytwórczych, które pozostają w gotowości do szybkiego włączenia do sieci, gdy produkcja z bieżących źródeł (na przykład odnawialnych) jest niewystarczająca. Środki te, zbierane od odbiorców końcowych, trafiają do firm energetycznych, które w ramach aukcji Polskich Sieci Elektroenergetycznych zobowiązały się do gwarantowania dostaw w okresach niedoborów.

Dodatkowa podwyżka: Opłata Kogeneracyjna

Koszty energii zwiększy również opłata kogeneracyjna. Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, nowa stawka wyniesie 4,36 zł/MWh, w porównaniu do obecnych 3 zł/MWh. Wyższa opłata ma za zadanie wspierać produkcję energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji – rozwiązaniu, które jest bardziej efektywne i mniej zanieczyszczające środowisko. URE podkreśla, że wsparcie to jest niezbędne, ponieważ sama technologia kogeneracyjna wiąże się z wyższymi kosztami. Opłata ta, pobierana przez operatorów systemów dystrybucyjnych, jest również doliczana bezpośrednio do rachunków.

Ograniczanie skutków rosnących cen prądu

Specjaliści jako najbardziej opłacalną strategię w obliczu regularnych podwyżek cen prądu wskazują inwestycję w odnawialne źródła energii, głównie w instalacje fotowoltaiczne. Rosnące koszty mogą przyspieszyć decyzje o montażu paneli słonecznych zarówno w firmach, jak i w prywatnych domach. Posiadanie własnej instalacji pozwala na bieżące zużycie produkowanej energii, co automatycznie redukuje ilość prądu pobieranego z sieci, a tym samym obniża kwotę naliczanej opłaty mocowej. Fotowoltaika, w dłuższej perspektywie, staje się jednym z najefektywniejszych sposobów na stabilizację kosztów energii.