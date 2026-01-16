Przeliczenie emerytur czerwcowych dla 260 tysięcy uprawnionych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął proces kompleksowej rekalkulacji świadczeń, który obejmuje grupę około 260 tysięcy osób dotkniętych w przeszłości niekorzystnymi przepisami. Działania te skierowane są przede wszystkim do seniorów, którzy zdecydowali się na przejście na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, a także do osób pobierających renty rodzinne po takich świadczeniobiorcach oraz osób dokonujących w tym samym czasie przeliczeń swoich świadczeń. Problem wynikał z istnienia tak zwanej czerwcowej pułapki, która sprawiała, że wnioski składane w tym konkretnym miesiącu były rozliczane na znacznie mniej korzystnych zasadach niż w innych okresach roku, co skutkowało zaniżeniem comiesięcznych wypłat o kwoty rzędu 200-300 złotych. Choć mechanizm ten został wyeliminowany sześć lat temu, osoby, które nabyły uprawnienia we wskazanym dziesięcioleciu, nadal otrzymywały niższe środki. Obecna operacja naprawcza wystartowała 2 stycznia i ma na celu ostateczne wyrównanie poziomu tych świadczeń.

Automatyczna waloryzacja czerwcowych emerytur bez konieczności składania wniosku

Kluczową informacją dla beneficjentów jest fakt, że cała procedura odbywa się w trybie automatycznym, co oznacza, że emeryci i renciści nie muszą składać w tej sprawie żadnych dodatkowych wniosków ani odwiedzać placówek ZUS. Urząd przyznał sobie trzy miesiące na realizację wszystkich niezbędnych obliczeń, co gwarantuje, że skorygowane i wyższe świadczenia trafią do uprawnionych najpóźniej w kwietniu bieżącego roku. Warto podkreślić, że mimo technicznego czasu potrzebnego na przetworzenie danych, nowe stawki obowiązują z mocą od 1 stycznia, zatem ewentualna zwłoka w wypłacie zostanie uwzględniona w ramach należności za pierwsze miesiące roku. Cały proces jest bezpieczny dla budżetów domowych seniorów, ponieważ ustawodawca zagwarantował, że w wyniku ponownego przeliczenia nikt nie otrzyma kwoty niższej niż dotychczasowa, a zmiany mogą działać wyłącznie na korzyść obywatela.

Analiza zysków i symulacje podwyżek dla emerytów z lat 2009-2019

Z analiz przeprowadzonych przez eksperta podatkowego inFaktu, Piotra Juszczyka, wynika, że realne korzyści z przeliczenia zależą od wysokości zgromadzonego kapitału oraz płci i wieku przejścia na spoczynek. Przykładowo, kobieta przechodząca na emeryturę w 2019 roku w wieku 61 lat przy kapitale początkowym wynoszącym 500 000 złotych może liczyć na wzrost świadczenia z poziomu około 3098 złotych do ponad 3405 złotych.W przypadku mężczyzn kończących aktywność zawodową w wieku 66 lat przy analogicznym kapitale, emerytura może wzrosnąć z blisko 3171 złotych do ponad 3485 złotych. Należy jednak zaznaczyć, że na podwyżki nie mogą liczyć osoby, których świadczenia są już wypłacane na poziomie minimalnym. Ekspert zauważa również, że choć bieżące wypłaty znacząco wzrosną, rząd nie przewidział wypłaty wyrównań za lata, w których seniorzy otrzymywali zaniżone kwoty.

O ile wyższa będzie emerytura po przeliczeniu?

Średnia podwyżka miesięcznej emerytury wyniesie około 220 zł miesięcznie. W praktyce wiele osób może zyskać od około 160 do 230 zł miesięcznie więcej. Należy jednak pamiętać, że są to kwoty orientacyjne.

Mechanizm przeliczenia i brak wyrównań za ubiegłe lata

Resort rodziny wyjaśnia, że zastosowany model naprawczy opiera się na symulacji, w której przyjmuje się, że dana osoba przechodziła na emeryturę w maju, a nie w czerwcu, co pozwala na zastosowanie korzystniejszych wskaźników waloryzacji. Następnie tak ustaloną kwotę bazową poddaje się wszystkim kolejnym waloryzacjom rocznym, jakie miały miejsce do dnia dzisiejszego. Mimo że wiceminister rodziny Sebastian Gajewski potwierdził skuteczność tego rozwiązania w kontekście przyszłych wypłat, brak rekompensat za miniony okres pozostaje faktem. Seniorzy oraz osoby owdowiałe pobierające renty po "czerwcowych emerytach" muszą zatem zaakceptować brak zwrotu utraconych przez lata środków, koncentrując się na trwałym podniesieniu miesięcznego standardu życia, które nastąpi w pierwszym kwartale tego roku.