Statystyki i zasady przyznawania świadczeń przedemerytalnych w 2025 roku

Zgodnie z najnowszymi danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2025 roku ze świadczenia przedemerytalnego korzystało blisko 25,5 tysiąca osób. Średnia kwota tej wypłaty kształtowała się na poziomie 1902,86 zł brutto. To rozwiązanie finansowe jest dedykowane osobom, które straciły zatrudnienie tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego z powodów od nich niezależnych, takich jak redukcja etatów czy upadłość zakładu pracy. Choć pobieranie tego zasiłku nie uszczupla zgromadzonego wcześniej kapitału emerytalnego, ma ono istotny wpływ na finalną konstrukcję finansową świadczenia wypłacanego przez ZUS po osiągnięciu pełnych uprawnień emerytalnych.

Realne zarobki seniora po 40 latach pracy fizycznej

Historia pana Marcina z województwa małopolskiego stanowi praktyczny przykład tego, jak długoletni staż pracy przekłada się na wysokość dzisiejszej emerytury. Mężczyzna przez cztery dekady pracował fizycznie w branży budowlanej, a po likwidacji jego stanowiska na pięć lat przed emeryturą, najpierw korzystał z zasiłku dla bezrobotnych, a następnie ze świadczenia przedemerytalnego w kwocie około 1700 zł. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w sierpniu 2025 roku, ZUS przyznał mu emeryturę w wysokości 4650,22 zł brutto, co daje niemal 4 tysiące złotych netto. Kwota ta przewyższa średnią emeryturę w Polsce, która w tym samym okresie wynosiła 4255,66 zł brutto. Ostateczna wysokość przelewu była w jednym miesiącu wyższa ze względu na wyrównania oraz wypłatę tzw. czternastej emerytury.

Mechanizm obliczania emerytury i wpływ dodatkowego zatrudnienia

Wysokość emerytury jest wynikiem matematycznego podziału zgromadzonej bazy przez prognozowane średnie dalsze trwanie życia właściwe dla danego wieku. Od uzyskanej kwoty brutto ZUS odlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Eksperci, w tym dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego, zwracają uwagę, że samo pobieranie zasiłku przedemerytalnego nie obniża wypracowanego kapitału, jednak aktywność zawodowa w tym okresie może go znacząco podnieść. Szacuje się, że praca podczas pobierania świadczenia mogłaby w przypadku wspomnianego seniora podnieść ostateczną emeryturę do poziomu około 4800 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że sytuacja osób pobierających zasiłek przez bardzo długi czas, przekraczający dekadę, może być trudniejsza i wymaga indywidualnej analizy.

Jak skutecznie podnieść wysokość świadczenia emerytalnego

Istnieją dwie główne drogi do zwiększenia otrzymywanych z ZUS kwot. Pierwsza to coroczna, ustawowa waloryzacja, która w marcu ma przynieść wzrost najniższych świadczeń o 4,88 proc., do poziomu 1970 zł brutto. Druga metoda zależy bezpośrednio od decyzji seniora i polega na kontynuowaniu pracy przy jednoczesnym pobieraniu emerytury, co pozwala na regularne składanie wniosków o przeliczenie świadczenia. Dr Marcin Wojewódka zaznacza również, że praca w trakcie pobierania świadczenia przedemerytalnego automatycznie zwiększa kapitał, choć należy pilnować obowiązujących limitów dorabiania. Ekspert odradza również zwlekanie z przejściem na właściwą emeryturę, gdyż z ekonomicznego punktu widzenia jest ona zazwyczaj znacznie korzystniejsza niż zasiłek przedemerytalny.

