Ile wynosi ryczałt energetyczny od 1 marca 2026 roku?

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, kwota ryczałtu energetycznego jest ogłaszana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i podlega corocznej waloryzacji. Nowa kwota od 1 marca 2026 (Wartość zaktualizowana o wskaźnik waloryzacji ok. 5,1 proc.) wyniesie ok. 305 zł miesięcznie. Pieniądze te są wypłacane przez ZUS wraz z Twoim podstawowym świadczeniem. Co ważne - ryczałt jest zwolniony z podatku dochodowego.

Ryczałt energetyczny 2026. Kto może otrzymać pieniądze na prąd i gaz?

Zgodnie z wytycznymi ZUS, ryczałt energetyczny nie przysługuje każdemu emerytowi. Jest to świadczenie celowe dla konkretnych grup:

kombatantów i innych osób uprawnionych (np. osoby represjonowane),

żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla lub kamieniołomach,

wdów lub wdowców po kombatantach i osobach uprawnionych.

Ważne: Jeśli pobierasz więcej niż jedno świadczenie (np. emeryturę z ZUS i rentę z KRUS), przysługuje Ci tylko jeden ryczałt energetyczny.

Jak złożyć wniosek do ZUS? (Formularz ZUS-ER-DKB-01)

W przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego dla osób 75+, ryczałt energetyczny nie jest przyznawany automatycznie. Aby otrzymać pieniądze, należy:

Pobrać i wypełnić wniosek ZUS-ER-DKB-01. Dołączyć decyzję Szefa Urzędu ds. Kombatantów potwierdzającą Twoje uprawnienia lub zaświadczenie o pracy przymusowej w kopalni. Złożyć dokumenty osobiście lub przesłać pocztą do oddziału ZUS, który wypłaca Ci emeryturę.

Czy ryczałt energetyczny łączy się z innymi dodatkami?

Tak. Pobieranie ryczałtu energetycznego nie wyklucza prawa do:

Dodatku pielęgnacyjnego,

Dodatku kombatanckiego,

Świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych.

Wszystkie te kwoty sumują się, co może znacząco podnieść realną wysokość przelewu, jaki senior otrzymuje z ZUS po marcu 2026 roku.

