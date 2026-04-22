Forsal logo

Masz rynnę przy domu? Za taki błąd grozi nawet 10 tys. zł kary. Kontrole już trwają i nikt nie może liczyć na pobłażliwość

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 07:31
Masz rynnę przy domu? Za taki błąd grozi nawet 10 tys. zł kary. Kontrole już trwają i nikt nie może liczyć na pobłażliwość
Masz rynnę przy domu? Za taki błąd grozi nawet 10 tys. zł kary. Kontrole już trwają i nikt nie może liczyć na pobłażliwość/Shutterstock
Nie zaczynają od pukania ani od wystawienia mandatu. Najpierw do kanalizacyjnej studzienki wpuszczają biały dym. Jeśli po chwili pojawia się on w przydomowej rynnie lub kratce odwodnieniowej, wszystko staje się jasne. W ten sposób spółki wodociągowe wykrywają nielegalne odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej. A konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe — grzywna sięga nawet 10 tysięcy złotych.

Nielegalne wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej stało się w wielu miastach poważnym problemem. Samorządy alarmują, że skala zjawiska rośnie, a skutki bywają kosztowne i niebezpieczne.

Tak się kończy nadprogramowe” obciążanie kanalizacji sanitarnej

Jak tłumaczą specjaliści, kanalizacja sanitarna nie jest przystosowana do odbioru dużych ilości wód opadowych. Ma mniejsze średnice rur niż kanalizacja deszczowa, dlatego w czasie intensywnych opadów system może zostać przeciążony.

Efekt? Podtopienia, cofki ścieków, awarie infrastruktury i uszkodzenia urządzeń. Wody opadowe niosą ze sobą piasek, kamienie i inne zanieczyszczenia, które przyspieszają zużycie elementów sieci. Rośnie również zużycie energii elektrycznej, ponieważ oczyszczalnie i przepompownie muszą radzić sobie z dodatkowymi ilościami wody. To z kolei przekłada się bezpośrednio na koszty funkcjonowania systemu i cenę odbioru ścieków sanitarnych.

Samorządy podkreślają, że „nadprogramowe” obciążanie kanalizacji sanitarnej wodą deszczową to nie tylko kwestia przepisów, lecz także realne zagrożenie dla mieszkańców i miejskiej infrastruktury.

Nadciąga katastrofa dla właścicieli fotowoltaiki. Panele mogą zostać odłączone
Nadciąga katastrofa dla właścicieli fotowoltaiki. Panele mogą zostać odłączone

Dym z przydomowej rynny oznacza kłopoty

W odpowiedzi na rosnącą skalę problemu wiele gmin rozpoczęło zmasowane kontrole. Jak informuje portalsamorzadowy.pl, jedną z metod stosowanych przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Pszczynie jest tzw. próba dymowa.

Na czym polega? Specjaliści wtłaczają dym do studzienki kanalizacyjnej, a następnie obserwują czy wydostaje się on przez przydomowe rynny, kratki odwodnieniowe lub inne elementy instalacji. Jeśli tak się dzieje, oznacza to nielegalne połączenie systemu odprowadzania deszczówki z kanalizacją sanitarną.

Wytwornica produkuje białą mgłę z roztworu płynu posiadającego odpowiednie atesty do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Jak podkreślają przedstawiciele spółek komunalnych, dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi oraz zwierząt.

Ci, którzy mają kostkę brukową na posesji, muszą płacić specjalny podatek. Chodzi o niemałe pieniądze
Ci, którzy mają kostkę brukową na posesji, muszą płacić specjalny podatek. Chodzi o niemałe pieniądze

Zaczyna się od wezwania, kończy się grzywną

Co dzieje się po wykryciu nielegalnego podłączenia? Jak wyjaśnia portalsamorzadowy.pl, w pierwszej kolejności właściciel posesji otrzymuje pismo zobowiązujące do trwałego odcięcia nielegalnego odprowadzenia wód opadowych.

Następnie musi zagospodarować deszczówkę w inny sposób – na przykład poprzez wykonanie drenażu rozsączającego, montaż zbiornika do gromadzenia wody wykorzystywanej do podlewania ogrodu albo podłączenie instalacji do kanalizacji deszczowej, jeśli taka sieć istnieje.

To jednak łagodniejszy scenariusz. W przypadku uporczywego łamania przepisów sprawa może zakończyć się grzywną sięgającą nawet 10 tysięcy złotych. Samorządy nie ukrywają, że będą konsekwentnie egzekwować przepisy, bo stawką jest bezpieczeństwo mieszkańców i sprawność całego systemu kanalizacyjnego.

Kontrole mają być kontynuowane, a próby dymowe – jak zapewniają spółki komunalne – prowadzone systematycznie w kolejnych rejonach miast.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMasz rynnę przy domu? Za taki błąd grozi nawet 10 tys. zł kary. Kontrole już trwają i nikt nie może liczyć na pobłażliwość »
Tematy: deszczówkakarykontrola
Powiązane
Koniec z takim leasingiem samochodów. Przestaje być tak opłacalny. Wszystko przez zmianę przepisów
Koniec z takim leasingiem samochodów. Przestaje być tak opłacalny. Wszystko przez zmianę przepisów
Ten dokument muszą mieć właściciele wszystkich domów i mieszkań. Wlepiają 5000 złotych kary za jego brak. Kontrole już ruszyły
Obowiązkowy dokument dla właścicieli wszystkich domów i mieszkań. Jego brak oznacza 5000 złotych kary. Kontrolerzy ruszyli do akcji
To już naprawdę koniec pieców na gaz. Podali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Pierwsze zakazy wchodzą już wkrótce
Koniec pieców na gaz. Odwrotu już nie ma. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
Zobacz
|
2 maja, majówka, dni wolne od pracy, prezydent, urlop
2 maja nowym dniem wolnym od pracy? Trzeba będzie odwołać wnioski urlopowe?
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Wysokie ceny ropy to dla nich czysty zysk. Te firmy zarobiły krocie na wojnie i kryzysie energetycznym
Wysokie ceny ropy to dla nich czysty zysk. Te firmy zarobiły krocie na wojnie i kryzysie energetycznym
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj