Ulgi podatkowe w firmach rodzinnych są jak dobrze zaprojektowany system nawadniania – działają świetnie, dopóki nikt nie zmieni kierunku przepływu.

Reklama

Reklama

Ulga B+R – gdy innowacja przestaje być oczywista

W wielu rodzinnych firmach produkcyjnych czy technologicznych prace rozwojowe prowadzone są „naturalnie”. Udoskonalanie produktów, testowanie nowych rozwiązań, prototypy – to codzienność. Problem polega na tym, że po sukcesji często zmienia się sposób dokumentowania tych działań.

W jednej ze spółek córka przejęła zarządzanie po ojcu. Skupiła się na sprzedaży i ekspansji zagranicznej. Dokumentacja projektowa zeszła na dalszy plan. Ulga B+R była nadal odliczana, ale brakowało ewidencji czasu pracy i opisów projektów.

„Robimy to samo co wcześniej” – argumentował zarząd. Fiskus odpowiedział: „Proszę to wykazać”.

Ulga B+R wymaga dyscypliny dokumentacyjnej. W firmach rodzinnych często funkcjonuje kultura zaufania i ustnych ustaleń. W relacji z organem podatkowym to za mało.

IP Box – preferencja dla cierpliwych

IP Box to rozwiązanie atrakcyjne, ale wymagające. 5-procentowa stawka podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej brzmi jak zaproszenie do optymalizacji. W praktyce jest testem rzetelności ewidencyjnej.

W jednej z analizowanych spraw spółka rodzinna rozwijała autorskie oprogramowanie. Dochody rosły, więc naturalnie pojawiło się zainteresowanie IP Box. Problem polegał na tym, że nie prowadzono odrębnej ewidencji dla każdego kwalifikowanego prawa.

„To przecież jeden produkt” – usłyszałam. Dla ustawy to często kilka odrębnych praw.

IP Box premiuje tych, którzy myślą procesowo. W firmach rodzinnych, gdzie wiele decyzji zapada szybko i intuicyjnie, wymaga to zmiany nawyków.

Estoński CIT – sukcesja pod szczególnym nadzorem

Ryczałt od dochodów spółek, potocznie nazywany estońskim CIT, stał się popularny wśród firm rodzinnych. Odroczenie opodatkowania do momentu wypłaty zysku daje realny efekt płynnościowy.

Jednak sukcesja potrafi skomplikować sytuację.

Zmiana wspólników, przekształcenie formy prawnej, aporty majątku – to zdarzenia, które mogą wpłynąć na prawo do ryczałtu. W jednej ze spółek przekazanie udziałów dzieciom zostało przeprowadzone bez analizy wpływu na warunki estońskiego CIT. Konieczna była weryfikacja, czy nadal spełnione są ustawowe kryteria.

Estoński CIT nie wybacza błędów formalnych. To rozwiązanie korzystne, ale wymagające stałej kontroli spełniania warunków.

Sukcesja jako moment podwyższonego ryzyka

Największe ryzyko utraty ulg pojawia się nie w okresie stabilności, lecz w momencie zmiany: przekształcenia, wejścia nowego pokolenia, reorganizacji struktury.

Sukcesja to nie tylko kwestia podziału udziałów. To zmiana sposobu zarządzania, dokumentowania, podejmowania decyzji. To moment, w którym należy przeprowadzić audyt wszystkich stosowanych preferencji podatkowych.

W praktyce rekomenduję, aby każda większa zmiana właścicielska była poprzedzona analizą trzech pytań:

Czy nadal spełniamy warunki ustawowe ulgi? Czy dokumentacja odpowiada aktualnej praktyce działania firmy? Czy nowe osoby zarządzające rozumieją konsekwencje podatkowe podejmowanych decyzji?

Preferencja to nie prawo nabyte

Wielu przedsiębiorców traktuje ulgę jak stały element systemu podatkowego firmy. Tymczasem preferencje podatkowe nie są przywilejem bezterminowym. Są warunkowe.

Z mojego doświadczenia wynika, że firmy rodzinne radzą sobie z ulgami bardzo dobrze – pod warunkiem, że traktują je jak element strategii, a nie oczywistość. Ulga podatkowa nie znika nagle. Znika wtedy, gdy przestajemy pilnować zasad.