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Koniec fikcyjnych umów? PIP od dziś z większymi uprawnieniami

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
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dzisiaj, 14:19
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Koniec fikcyjnych umów? PIP od dziś z większymi uprawnieniami/Shutterstock
Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe narzędzia do walki z nadużywaniem umów cywilnoprawnych. Od 8 lipca inspektorzy mogą skuteczniej reagować na przypadki, w których pracownicy są zatrudniani na tzw. śmieciówkach zamiast na umowach o pracę. Rząd przekonuje, że zmiany mają wzmocnić ochronę zatrudnionych, a uczciwi pracodawcy nie mają powodów do obaw.

Rząd: to koniec przyzwolenia na nadużywanie śmieciówek

8 lipca 2026 roku weszły w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Co to oznacza? Nowy porządek na rynku pracy i większą ochronę praw pracowniczych. Tego dnia w Sejmie odbyła się wspólna konferencja prasowa Włodzimierza Czarzastego – Marszałka Sejmu, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk – Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Liwiusza Laski – Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Janusza Krasonia – Głównego Inspektora Pracy.

Są takie daty, które z podręcznika zna każdy uczeń. Są takie daty, których nie ma w podręcznikach, ale które zmieniają rzeczywistość milionów ludzi. Dziś jest taki dzień: 8 lipca 2026 roku, dzień, w którym w życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień, w którym Państwo mówi milionom ciężko pracujących Polek i Polaków: Stajemy po państwa stronie. Państwo staje po stronie pracowników. Staje po stronie ludzi pracy, którzy przez całe lata, całe dekady, ciężko pracowali, ale nie mogli cieszyć się i korzystać z uprawnień, które gwarantuje prawo pracy i Kodeks pracy

- mówiła podczas konferencji prasowej ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Nowe przepisy już obowiązują

Szefowa MRPiPS przytoczyła historie osób, które zostały przez swoich pracodawców i cały rynek zmuszone do pracy na umowach cywilnoprawnych. Bez prawa do urlopu, bezpieczeństwa przed zwolnieniem z dnia na dzień czy prawa do płatnych nadgodzin. Państwowa Inspekcja Pracy będzie reagowała na nadużycia tego, co wy macie zagwarantowane w kodeksie pracy, w Konstytucji i na mocy polskiego prawa

- podkreśliła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jak dodała, reforma Państwowej Inspekcji Pracy to początek nowego porządku na rynku pracy.

PIP, ZUS i KAS będą działać wspólnie

Podczas konferencji prasowej Janusz Kuroń – Główny Inspektor Pracy zaznaczył, że nie forma i treść zawartej umowy, nie kruczki prawne zawarte na papierze, ale stan faktyczny będzie przesądzał, czy mamy do czynienia z umową o pracę, czy z umową cywilnoprawną.

Odniósł się tym samym do artykułu 22 Kodeksu pracy, w którym wyraźnie wskazane są przesłanki stosunku pracy.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Liwiusz Laska poinformował, że dzień wcześniej kluczowe dla reformy instytucje – Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS oraz Krajowa Administracja Skarbowa – podpisały porozumienie, na mocy którego będą wymieniać się danymi pozwalającymi sprawnie typować podmioty do kontroli.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dodał, że wiele osób, które miały umowy śmieciowe, bo były do tego przymuszane ze względu na rynek, na którym pracowały, będą mogły odetchnąć.

Kiedy umowa cywilnoprawna powinna zostać zastąpiona etatem?

Przepisy Kodeksu pracy od ponad 20 lat jasno wskazują, że nie wolno zastępować umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, jeżeli pomiędzy pracodawcą i pracownikiem zachodzi stosunek pracy. Mówi o tym artykuł 22 Kodeksu pracy.

Stosunek pracy to sytuacja, w której pracownik lub pracownica:

  • wykonuje osobiście określoną pracę,
  • pracuje pod kierownictwem lub nadzorem pracodawcy, przełożonego lub przełożonej,
  • ma wyznaczone miejsce i czas pracy.

Uczciwi pracodawcy nie mają powodu do obaw. Prawidłowo zawarte umowy cywilnoprawne nie są zagrożone. Nowe przepisy pozwalają Państwowej Inspekcji Pracy skutecznie egzekwować prawo, które już obowiązuje.

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Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Katarzyna Kania
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Tematy: PIPumowa o pracęprawo pracy
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Koniec fikcyjnych umów? PIP od dziś z większymi uprawnieniami
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