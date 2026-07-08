Europosłowie zatwierdzili zmiany w przepisach dotyczących praw pasażerów linii lotniczych uzgodnione z Radą Unii Europejskiej. Za zmianami było 646 europosłów, 12 głosowało przeciw, a 3 wstrzymało się. Przepisy te, w części obowiązujące od 2004 roku, mają zapewniać pasażerom wystarczającą ochronę przed zakłóceniami w podróży, takimi jak odmowa przyjęcia na pokład oraz opóźnione lub odwołane loty.

Do pełnego wejścia w życie nowych regulacji potrzebna jest jeszcze formalna zgoda Rady UE. Według wstępnych zapowiedzieli ta ma zapaść na początku sierpnia.

Odszkodowania za co najmniej trzygodzinne opóźnienie lotu

Przyjęta przez Parlament Europejski nowelizacja utrzymuje dotychczasowe zasady odszkodowań. Pasażerowie nadal będą mogli dochodzić odszkodowania za opóźnienia przekraczające trzy godziny, a także wtedy, gdy lot został odwołany z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni lub gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład.

Kwoty odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu pozostają bez zmian. Ich wysokość jest uzależniona od długości trasy:

250 EUR w przypadku podróży do 1,5 tys. km,

400 EUR w przypadku podróży wewnątrzunijnych na odległość powyżej 1,5 tys. km i innych podróży na odległość od 1,5 tys. km do 3,5 tys. km

600 EUR w przypadku wszystkich innych dłuższych podróży.

Linie lotnicze będą mogły obniżyć odszkodowanie o 50 proc. w przypadku dalekich lotów, gdy zaoferują pasażerom alternatywną trasę lub gdy opóźnienie nie przekroczy czterech godzin. Oprócz tego przewoźnicy będą mogli uniknąć wypłaty odszkodowania, jeśli przyczyną opóźnienia lub odwołania lotu będzie wydarzenie od nich niezależne.

Przewoźnicy nadal będą mieli obowiązek dochowania należytej staranności wobec unieruchomionych pasażerów, w tym zapewnienia poczęstunku co dwie godziny oczekiwania, posiłku po trzech godzinach oraz, w razie potrzeby w przypadku dużych opóźnień, noclegu.

Łatwiejsze dochodzenie roszczeń dla pasażerów

Pasażerowie, którzy zdecydują się na zwrot kosztów zamiast zmiany planu podróży, otrzymają go automatycznie. Natomiast pasażerowie, którzy napotkają zakłócenia w podróży, w ciągu czterech dni od jej zakończenia dostaną jasne instrukcje, jak złożyć wniosek o odszkodowanie. Co ważne, pasażerowie nie będą zobowiązani do posiadania konta użytkownika ani specjalnej aplikacji jako warunku dostępu do tych informacji.

Pasażerowie będą mieli dziewięć miesięcy, by złożyć wniosek o odszkodowanie, natomiast linie lotnicze – 30 dni, by je wypłacić, powołać się na nadzwyczajne okoliczności lub wyjaśnić, dlaczego odszkodowanie nie zostanie przyznane, i poinformować pasażerów, jak mogą złożyć skargę.

Zaktualizowane przepisy będą zawierać otwarty wykaz sytuacji nadzwyczajnych, na które mogą się powołać linie lotnicze. Wśród nich znajdą się katastrofy naturalne, wojna, warunki pogodowe, zakłócanie porządku przez pasażerów, a także strajki pracowników lotnisk, kontroli lotów i obsługi naziemnej.

Nowe prawa dla pasażerów lotniczych

Oprócz potwierdzenia obecnie obowiązujących praw, posłowie do PE zdecydowali się na ich rozszerzenie. Między innymi pasażerowie będą mogli skorzystać z lotu powrotnego na podstawie biletu w obie strony, nawet jeśli nie skorzystali z pierwszego lotu, bez ponoszenia dodatkowej opłaty. Obecnie popularna jest praktyka „no-show” polegająca na tym, że linie lotnicze anulują kolejny odcinek podróży, jeśli pasażer nie wykorzystał wcześniejszego lotu z rezerwacji.

Nowe przepisy utrzymują możliwość wniesienia na pokład samolotu jednego przedmiotu osobistego bez dodatkowych opłat. Może to być nie tylko niewielka torba mieszcząca się pod fotelem przed pasażerem, ale również walizka na kółkach. Nie udało się jednak uzgodnić jednolitego limitu wymiarów bagażu, który byłby wliczony w cenę biletu i nie podlegał żadnym dodatkowym opłatom. Ale aby zwiększyć przejrzystość i porównywalność cen, linie lotnicze, pośrednicy i portale wyszukiwania zostaną zobowiązane do każdorazowego podawania taryfy lotniczej wraz z bagażem podręcznym od początku procesu rezerwacji.

Pasażerowie lotniczy nie będą już obciążani dodatkowymi opłatami za poprawianie błędów w pisowni imion i nazwisk lub za drukowaną wersję karty pokładowej, jeżeli dokonali już odprawy. Ponadto, nie będzie można odmówić pasażerom przyjęcia na pokład ze względu na fakt, że użyli własnej drukowanej wersji cyfrowej karty pokładowej.

Ochrona pasażerów wymagających opieki

Zgodnie z nowymi przepisami pasażerowie z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się mieli prawo do odszkodowania, zmiany planu podróży i pomocy ze strony linii lotniczych, jeżeli spóźnią się na lot z powodu nieudzielenia im przez port lotniczy pomocy w dotarciu do bramki na czas.

Linie lotnicze będą musiały też zapewnić miejsca obok siebie dla określonych w nowelizacji grup osób. Przewoźnicy będą musieli umieszczać osoby towarzyszące dziecku w wieku poniżej 14 lat na sąsiednim siedzeniu bez dodatkowej opłaty. To samo prawo przysługuje pasażerom z niepełnosprawnościami i kobietom w ciąży.