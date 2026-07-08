Program CPN i niższe ceny paliw znów na stole. Wiceminister zabrał głos

"Rozważamy, przyglądamy się sytuacji"

- Rozważamy, przyglądamy się sytuacji. Jednak dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyskaluje, nie będziemy podejmować takiej decyzji - powiedział Wojnarowski podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie o możliwość przywrócenia pakietu CPN.

Dodał, że byłoby to możliwe dopiero po konsultacji z Ministerstwem Finansów i uczestnikami rynku. Nie wskazał cen paliw, które skłoniłyby resort do podjęcia takiej decyzji.

Czym był rządowy program CPN?

Z końcem czerwca zakończył się rządowy program CPN. Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa. Resort finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł.

Przedstawiciele rządu wskazywali, że pakiet CPN był tymczasowy i jego wprowadzenie wynikało z gwałtownie rosnących cen ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem.