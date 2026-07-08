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Ceny kukurydzy mocno w górę. Francuski nieurodzaj podbija notowania

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 08:23
Ceny kukurydzy mocno w górę. Francuski nieurodzaj podbija notowania
Ceny kukurydzy mocno w górę. Francuski nieurodzaj podbija notowania/Shutterstock
Notowania kukurydzy na giełdzie MATIF wzrosły o kilkanaście procent – wynika z analizy Biura Analiz Banku PKO BP. Eksperci wskazują, że przyczyną zwyżek są obawy o tegoroczne zbiory we Francji, gdzie prognozowany jest spadek plonów nawet o 30 proc.

Kukurydza drożeje na MATIF. Powodem obawy o zbiory we Francji

Według przekazanych przez bank informacji, od połowy czerwca br. rośnie cena nowego zbioru zachodnioeuropejskiej kukurydzy. Listopadowy kontrakt na paryskiej giełdzie Euronext MATIF, ustanowił 6 lipca szczyt notowań na poziomie 240 euro za tonę. Według cen zamknięcia wzrost w 2026 r. wyniósł 23 proc., a od czerwcowego minimum zyskał 18 proc.

Analitycy PKO BP zwrócili jednak uwagę, że do rekordu z marca 2022 wciąż jest daleko – wówczas kukurydzę kontraktowano w cenie 420 euro za tonę.

Rynek dyskontuje ryzyko obniżonych zbiorów kukurydzy we Francji z powodu czerwcowej fali upałów oraz zmniejszonej powierzchni zasiewów. Francuscy rolnicy prognozują 30-procentowy spadek produkcji ziarna, do poziomu najniższego od 26 lat. Według FranceAgriMer (krajowego biura ds. produktów rolnych) krajowe uprawy kukurydzy są w stanie najgorszym od 13 lat” - wskazali eksperci.

Francja jest europejskim liderem w produkcji kukurydzy

Jak zauważyli, Francja jest europejskim liderem w produkcji kukurydzy. W 2025 zbiory przekroczyły tam 13 mln ton.

Wzrost cen kukurydzy przyczynił się również do wzrostu cen pszenicy w drugiej połowie czerwca powyżej 200 euro za tonę. „Trendy cenowe zbóż bywają zbieżne z powodu wykorzystania obu surowców np. w paszach. Rynkowi pszenicy ciąży jednak perspektywa solidnej podaży znad Morza Czarnego (w tym Rosji), w związku z czym ziarno notowane jest ze znacznym, nietypowym dyskontem względem kukurydzy, przekraczającym już 30 euro za tonę” - podał bank.

Eksperci zaznaczyli, że ostateczne plony we Francji mogą się okazać jeszcze niższe od obecnie prognozowanych, ponieważ tamtejszym uprawom zagraża kolejna fala upałów. Z powodu wzrostu ryzyka pogodowego wzrosła również cena kukurydzy na chicagowskiej giełdzie CBOT.

Czynnikiem ograniczającym dalszy wzrost cen kukurydzy mogą być natomiast - zdaniem analityków - oczekiwane wysokie plony w Ameryce Południowej.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: cenykukurydza
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