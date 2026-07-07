W ostatnim dniu stycznia 2026 r. pracę w Polsce wykonywało 1119,0 tys. cudzoziemców, tj. o 7,1% (o 74,1 tys. osób) więcej niż na koniec stycznia 2025 r. W porównaniu do 31 grudnia 2025 r. ich liczba zmniejszyła się o 1,9% (o 22,1 tys. osób).

Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce

Według stanu na 31 stycznia 2026 r. wśród cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce większość stanowili mężczyźni ‒ ich udział wyniósł 59,9% – o 0,2 p. proc. więcej niż rok wcześniej i o 0,1 p. proc. więcej niż w końcu grudnia 2025 r.

W stosunku do końca stycznia 2025 r. w analizowanej populacji zwiększyła się zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn – odpowiednio o 6,6% i 7,4%. W porównaniu z 31 grudnia 2025 r. liczba kobiet zmniejszyła się o 2,1%, a liczba mężczyzn o 1,8%.

Najpopularniejszą formą zatrudnienia umowy zlecenia i pokrewne

Na koniec stycznia 2026 r. wśród cudzoziemców wykonujących pracę 38,0% (425,2 tys. osób) realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. W stosunku do 31 stycznia 2025 r. nastąpił wzrost liczby cudzoziemców wykonujących umowy zlecenia i pokrewne o 6,6%, natomiast w stosunku do 31 grudnia 2025 r. odnotowano spadek o 3,3%.

Najwięcej pracowników z Ukrainy

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 stycznia 2026 r. było ich 757,7 tys. osób, tj. o 8,0% (o 55,9 tys. osób) więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, a o 1,8% (o 14,1 tys. osób) mniej niż na koniec grudnia 2025 r.

Według stanu na 31 stycznia 2026 r. obywatele Ukrainy stanowili 67,7% ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zwiększył się względem 31 stycznia 2025 r. o 0,5 p. proc. i o 0,1 p. proc. w stosunku do 31 grudnia 2025 r.

Kolejne najliczniejsze grupy pracujących w Polsce cudzoziemców stanowią obywatele Białorusi, Indii, Gruzji, Kolumbii, Filipin.