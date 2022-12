Jak podał we wtorek GUS, produkcja przemysłowa w listopadzie 2022 r. wzrosła o 4,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,9 proc. Z danych GUS wynika także, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 r. wyniosło 6 tys. 857,96 zł, co oznacza wzrost o 13,9 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,3 proc.

"Dzisiejsze dane wskazują, że polska gospodarka przechodzi tzw. miękkie lądowanie po szokach ostatnich 3 lat. Płace i zatrudnienie w górę przy zaskakująco mocnej produkcji przemysłowej i spadku inflacji cen producentów" - napisał na Twitterze szef PFR. Dodał, że uruchomienie KPO przy tych trendach pozwoli uniknąć recesji w 2023.

W ubiegłym tygodniu posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który według autorów ma wypełnić kluczowy kamień milowy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Rzecznik rządu Piotr Müller wskazał w poniedziałek, że dalsze prace legislacyjne zostaną podjęte na pierwszym posiedzeniu Sejmu w styczniu. Wcześniej, w czwartek, prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu noweli ustawy o SN, ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem.

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, pieniądze jednak nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji. (PAP)