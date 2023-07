Reklama

Dzięki wspólnej akcji zatrzymanych zostało 37 podejrzanych, zlikwidowano dwie nielegalne fabryki papierosów, krajalnię tytoniu, rozlewnię alkoholu, linię technologiczną służącą do produkcji melasy tytoniowej oraz dwa magazyny papierosów - poinformował w piątek PAP rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz.

Łączna wartość zabezpieczonych towarów wyniosła około 35 mln zł

"Tylko na terytorium Polski funkcjonariusze przejęli 70 ton tytoniu oraz blisko 13 mln papierosów. Łączna wartość zabezpieczonych towarów wyniosła około 35 mln zł, a uszczuplenia podatków wyniosły łącznie co najmniej 75 mln zł" – przekazał por. Zakielarz.

Pierwsze uderzenie w międzynarodowy gang akcyzowy miało miejsce w listopadzie 2022 roku. Wówczas mundurowi BIOSG wraz z KAS i CBŚP dotarli do prywatnej posesji w powiecie miechowskim (woj. małopolskie), gdzie zlikwidowali krajalnię i przejęli 12,7 ton tytoniu. Zatrzymali także sześć osób, z których pięć decyzją sądu trafiło do aresztów.

"Z ustaleń mundurowych wynika, że z Włoch i Grecji przemycano tytoń przez Polskę do Słowacji i Czech, gdzie w nielegalnych fabrykach produkowano papierosy, które następnie trafiały do Polski, gdzie były magazynowane i przygotowywane do przemytu do innych krajów europejskich" – relacjonował rzecznik BiOSG.

Jak dodała rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej st. rachm. Justyna Pasieczyńska, gdy okazało się, że gang działa nie tylko na terenie Polski, ale także Czech i Słowacji, polskie służby nawiązały ścisłą współpracę z funkcjonariuszami Generalnej Dyrekcji Ceł Republiki Czeskiej (CS CR) i Biura Kryminalnej Administracji Finansowej Republiki Słowacji (KUFS).

"Największy cios mundurowi zadali w maju 2023 roku, rozbijając gang w wyniku skoordynowanych działań przeprowadzonych na terytorium trzech państw" – zwróciła uwagę Pasieczyńska.

Mundurowi zabezpieczyli blisko 13 mln sztuk papierosów oraz 57 ton tytoniu

I tak w Polsce, w woj. śląskim, małopolskim i łódzkim mundurowi z CBŚP, BiOSG i KAS zatrzymali 10 osób oraz zlikwidowali dwa magazyny, rozlewnię alkoholu i linię służącą do produkcji melasy tytoniowej.

"Mundurowi zabezpieczyli blisko 13 mln sztuk papierosów oraz 57 ton tytoniu. Ujawniono również duże ilości filtrów, bibuł oraz gotowe opakowania papierosów światowych marek" – wymieniła rzeczniczka KAS.

Dodała, że funkcjonariusze przejmowali towar znajdujący się w halach magazynowych, naczepach samochodów ciężarowych, kontenerze oraz w busie.

"Zatrzymanym po polskiej stronie przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły przestępstw karno-skarbowych" – wskazał podkom. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.

Dodał, że niemal w tym samym czasie w Czechach mundurowi zatrzymali 13 osób, zlikwidowali fabrykę papierosów, przejmując ponad 8,6 mln sztuk papierosów i 22 tony tytoniu.

W polskim wątku sprawy łącznie występuje już 17 podejrzanych

"Działania podjęte na Słowacji doprowadziły do zatrzymania siedmiu osób, zlikwidowania dwóch kompletnych linii produkcyjnych, zabezpieczenia ponad 7 mln sztuk papierosów oraz blisko tony tytoniu" – wyliczał por. Zakielarz.

Podejrzanym na terenie Słowacji i Czech grozi odpowiedzialność karna i skarbowa zgodnie z prawem obowiązującym w tych krajach.

W polskim wątku sprawy łącznie występuje już 17 podejrzanych, z których 12 zostało tymczasowo aresztowanych. Natomiast łącznie z zatrzymanymi w Czechach i Słowacji w całej sprawie jest już 37 podejrzanych.

Nad sprawą rozbicia międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem, nielegalną produkcją, magazynowaniem oraz dystrybucją tytoniu i papierosów pracowali funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (KAS), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Polskie służby współpracowały ze służbą słowacką (KUFS) i czeską (CS CR).

Sprawa jest rozwojowa i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Autorka: Agnieszka Pipała