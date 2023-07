W latach 2012-2014 produkcja w UE nieznacznie spadła, po czym zaczęła stopniowo rosnąć aż do 2018 r. W 2019 r. wartość produkcji odnotowała niewielki spadek, a następnie gwałtownie spadła w 2020 r. w związku ze skutkami pandemii. Wybuch epidemii Covid-19 i związane z nią środki ograniczające, wprowadzone przez kraje UE, miały znaczący wpływ na produkcję przemysłową UE w 2020 r., ale w latach 2021-2022 zanotowano odbicie.

Największy skok odnotowano w produkcji metali podstawowych

W ujęciu nominalnym wartość produkcji sprzedanej UE wzrosła z 5 209 mld euro w 2021 r. do 6 179 mld euro w 2022 r., co oznacza wzrost o 19 proc.

Patrząc na siedem największych grup działalności produkcyjnej, największy skok wartości produkcji sprzedanej odnotowano w produkcji metali podstawowych i metalowych wyrobów gotowych - z 788 mld euro w 2021 r. do 1 118 mld euro w 2022 r. (o 42 proc.)

Na kolejnych miejscach znalazła się produkcja żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (872 mld euro w 2021 r. do 1 021 mld euro w 2022 r.) z 17-procentowym wzrostem wartości produkcji sprzedanej oraz produkcja chemikaliów (460 mld euro do 547 mld euro) z 19-procentowym wzrostem wartości produkcji sprzedanej. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (437 mld euro do 508 mld euro) wzrosła o 16 proc., a maszyn i urządzeń (512 mld euro do 562 mld euro) - o 10 proc..

Z Brukseli Łukasz Osiński