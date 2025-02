Ten dzień upamiętnienia męki Pańskiej dla katolików jest jednym z najważniejszych dni w roku. I choć w wielu europejskich krajach ludzie w Wielki Piątek mają wolne, w Polsce trzeba iść do pracy. Tuż przed Wielkanocą wraca pytanie czy nie należy tego zmienić.

Wielki Piątek dniem wolnym od pracy

Jedno podejście już było. W grudniu 2018 roku do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie, ale na tym się skończyło. Teraz pojawiła się kolejna propozycja. Ponad dwa miesiące temu o wolny Wielki Piątek upomniał się w petycji złożonej do Senatu anonimowy obywatel.

Jakie padają argumenty? Wielki Piątek to święto obchodzone równocześnie w kościele katolickim, prawosławnym, ewangelickim i w kościele protestanckim. Dzieci w szkołach mają już w Wielki Piątek dzień wolny od zajęć dydaktycznych, co jest problemem dla rodziców, którzy muszą zapewnić opiekę w domu nad niepełnoletnim dziećmi. Niestety nie zawsze da się wywalczyć ten dzień urlopu, gdy chętnych do pracy jest bardzo dużo, co prowadzi do konfliktów między pracownikami w tym ważnym dla Chrześcijan dniu.

W tych krajach Wielki Piątek się nie pracuje

Jak wskazuje autor petycji Wielki Piątek jest aktualnie dniem wolnym od pracy w Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Estonii, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Łotwie, na Słowacji i na Malcie.

Jakie będą losy petycji, nie wiadomo, a na razie sprawę wolnego Wielkiego Piątku, który w tym roku wypada 18 kwietnia, pracodawcy rozwiązują po swojemu w ramach wewnętrznych regulacji. Do pracy nie muszą przychodzić pracownicy niektórych instytucji i zagranicznych korporacji.

Święta Wielkanocne 2025. Czy w Wielki Piątek 18 kwietnia pracują urzędy i szkoły?

W niektórych instytucjach państwowych i samorządowych urzędnicy mogą mieć skrócony dzień pracy lub nawet wolny, ale reguły tutaj nie ma. Swoje decyzje w sprawie wolnego od pracy w Wielki Piątek podejmują też szkoły i uczelnie.

Czy sklepy są otwarte w Wielki Piątek 2025?

Ponieważ Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to oznacza, że sklepy, supermarkety i galerie handlowe będą otwarte tego dnia zgodnie ze standardowymi godzinami pracy.

To nie koniec mieszania w kalendarzu dni wolnych od pracy

Jak podawała gazeta.pl, inny obywatel bezzasadność dnia wolnego widzi z kolei w Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, czyli tak zwanych Zielonych Świątkach. W uzasadnieniu pisze, że ten dzień i tak "wypada w niedzielę w związku z tym większość osób i tak tego dnia nie pracuje". Dlatego domaga się jego likwidacji. Rzeczywiście, Zielone Świątki wypadają w niedzielę i w przeciwieństwie do dni wolnych, które przypadają w soboty, nie można za nie odebrać dodatkowego dnia wolnego – zauważa portal.

