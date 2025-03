Wskaźnik PMI dla Polski

"W lutym Wskaźnik S&P Global PMI polski sektor przemysłowy wzrósł ze styczniowego poziomu 48,8 do 50,6, sygnalizując ogólną poprawę warunków gospodarczych w przemyśle po raz pierwszy od kwietnia 2022. Ruch w górę indeksu odzwierciedlał odnowiony wzrost nowych zamówień, produkcji i zatrudnienia oraz bliski stabilizacji poziom zapasów pozycji zakupionych" - czytamy w komunikacie.

Liczba nowych zamówień zwiększyła się w lutym, kończąc rekordowy okres spadku trwający od marca 2022, wskazano w informacji.

"Wzrost nowych zamówień, który w lutym odnotowano dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich trzech lat, odzwierciedlała wyższa produkcja. Należy jednak zauważyć, że tempo wzrostu było tylko umiarkowane" - czytamy dalej.

Poziom zapasów wyrobów gotowych ustabilizował się, podano także.

Lepsze nastroje

Wraz z poprawą warunków na rynkach w lutym, prognozy na nadchodzące 12 miesięcy uległy dalszej poprawie od początku tego roku. Nastroje były najlepsze od lutego 2024 r., podał S&P Global.

"W lutym Polski PMI wreszcie przekroczył próg 50 pkt, za sprawą ponownego wzrostu nowych zamówień, produkcji i zatrudnienia oraz stabilizacji zapasów środków produkcji. Ostatni raz indeks odnotował ogólną poprawę warunków gospodarczych w kwietniu 2022 r." - wyjaśnił dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.

Pomimo kolejnego spadku średnich kosztów produkcji, producenci podnosili ceny wyrobów gotowych w najszybszym tempie od dwóch lat, wskazał.

"Chociaż wzrost produkcji i nowych zamówień był niewielki, firmy zwiększyły zatrudnienie po raz czwarty w ciągu pięciu miesięcy, co sugeruje, że spodziewają się utrwalenia ekspansji wraz z nadejściem wiosny. Wzrost wstępnego wskaźnika PMI dla niemieckiego przemysłu do najwyższego poziomu od dwóch lat w lutym daje kolejne powody do optymizmu" - dodał ekspert.

Konsensus rynkowy wynosił 49 pkt.

