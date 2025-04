Amerykański stan ustępuje jedynie Stanom Zjednoczonym jako całości (29,18 bln dol.), Chinom (18,74 bln dol.) i Niemcom (4,65 bln dol.) - wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego cytowanych na stronie internetowej władz Kalifornii.

"Wyznaczamy tempo"

"Kalifornia nie tylko dotrzymuje kroku światu – my wyznaczamy tempo" – podkreślił Newsom w oświadczeniu. "Świętujemy sukces, ale zdajemy sobie sprawę, że nasz postęp jest zagrożony przez lekkomyślną politykę celną obecnej administracji federalnej (prezydenta USA Donalda Trumpa)" – dodał. "Kalifornijska gospodarka napędza kraj i musi być chroniona" - zaznaczył prominentny polityk Partii Demokratycznej, wymieniany - jak przypomniała BBC - wśród potencjalnych kandydatów na prezydenta w wyborach w 2028 r.

Kalifornia pozwała cła Trumpa

W połowie kwietnia Kalifornia, jako pierwszy stan w USA, wniosła pozew kwestionujący serię ceł wprowadzonych przez Trumpa w handlu zagranicznym, argumentując, że szkodzą one konsumentom i przedsiębiorcom, a także są bezprawne, bo konstytucja to Kongres, a nie administrację, wyraźnie uprawnia do nakładania ceł.

Kalifornia rośnie szybciej niż trzy największe gospodarki świata

Według MFW w 2024 r. gospodarka Kalifornii rosła w tempie 6 proc., czyli szybciej każda z trzech największych gospodarek świata (dla USA było to 5,3 proc., dla Chin 2,6 proc., a dla Niemiec 2,9 proc.). Średni wzrost PKB amerykańskiego stanu w latach 2021-2024 wyniósł 7,5 proc. Według wstępnych danych w 2026 r. Kalifornię mogą prześcignąć Indie, które dziś zajmują piąte miejsce na liście, a ich PKB wynosi 3,9 bln dol.

Nazywana "złotym stanem" Kalifornia jest wiodącym producentem rolnym i ważnym ośrodkiem produkcji przemysłowej w USA. Działa tam ponad 36 tys. zakładów produkcyjnych zatrudniających łącznie ponad 1,1 mln osób.