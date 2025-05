Europejczycy mówią stop plastikowym torbom, chcą zmian w e-zakupach

Blisko trzy czwarte respondentów (74 proc.) z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Polski deklaruje, że plastikowe torby powinny być stopniowo wycofywane z zakupów online, jeśli dostępne są ich zamienniki, np. karton. Połowa (51 proc.) przebadanych na zlecenie firmy DS Smith przyznała, że ma wyrzuty sumienia z powodu ilości plastiku, w który zapakowane są ich internetowe przesyłki np. z odzieżą.

Konsumenci stawiają wymagania: firmy, detaliści i rządy pod presją ograniczenia plastiku

Grupa 41 proc. europejskich konsumentów uważa, że obowiązek ograniczenia zużycia plastiku spoczywa na firmach produkujących, 35 proc., że na sprzedawcach detalicznych, a 23 proc. wskazuje na rząd. Kolejne 55 proc. zaznaczyło, że chętniej zamówiliby odzież lub akcesoria od sprzedawcy internetowego, który używa opakowań nadających się do recyklingu.

Polacy liderami walki z plastikiem: najchętniej wybierają ekologiczne opakowania w Europie

W porównaniu badanych państw okazuje się, że Polacy, Hiszpanie i Włosi (76 proc.) najczęściej zgadzali się z tym, iż plastikowe torby powinny być stopniowo wycofywane z dostaw zakupów online. Polacy najczęściej byli też skłonni do dostawy tych produktów w opakowaniach papierowych lub kartonowych niż plastikowych. W naszym kraju wskazało na to 72 proc. respondentów.

Ponadto najwięcej kupujących w Wielkiej Brytanii (50 proc.) uważało, że odpowiedzialność spoczywa na sprzedawcach detalicznych. W Hiszpanii respondenci najczęściej wskazywali na rząd (31 proc.).

Miliony plastikowych toreb w polskich przesyłkach modowych: jak długo jeszcze?

Autorzy badania przekazali, że do 2030 r. w Polsce ma zostać wykorzystanych 147 milionów plastikowych toreb w ramach dostaw zakupów modowych online. Dodali, że przekłada się to na ponad 2,5 tys. plastikowych toreb dostarczanych co godzinę. "Tylko w ubiegłym roku internetowi sprzedawcy mody dostarczyli polskim konsumentom 16 milionów plastikowych toreb (43 tysiące toreb każdego dnia), które można by zastąpić innymi, bardziej zrównoważonymi rozwiązaniami" - ocenili.

Opłata recyklingowa za lekkie torby plastikowe

Zwrócili uwagę, że wprowadzenie w 2018 r. opłaty recyklingowej za lekkie torby plastikowe w sklepach stacjonarnych przyczyniła się do "znacznego spadku zużycia nich przez społeczeństwo". Powołali się na dane Eurostatu, z których wynika, że w 2022 r. Polacy zużywali średnio 6,6 takich toreb rocznie wobec 300-400 toreb sprzed 2018 r.

DS Smith, który zlecił przeprowadzenie badania dodał, że liczba plastikowych toreb dostarczana polskim kupującym ma wzrosnąć ponad dwukrotnie do 2030 r. o 102 proc., bazując na prognozie wzrostu sprzedaży mody online. "Oznacza to, że każdego roku do polskich domów trafiać będą 32 miliony plastikowych toreb z przesyłkami, co do 2030 r. oznacza 147 milionów opakowań" - wskazała firma.

DS Smith należy do International Paper, czyli dostawcy opakowań na bazie włókien. Spółka prowadzi też działania z zakresu recyklingu i produkcji papieru.

Badanie przeprowadził Censuswide w lutym br. na 12 tys. dorosłych osób w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Polsce. W naszym kraju grupa wyniosła 2 tys. osób.